Как проверить подлинность полиса ОСАГО виновника ДТП

Многие автомобилисты пренебрегают законом и используют поддельные страховые полисы. В ГИБДД рассказали, как водителю в момент ДТП определить поддельный ОСАГО у виновника.

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Проверить страховой полис ОСАГО на подлинность может любой автомобилист. О данном способе рассказали в Госавтоинспекции России.

Если подлинность страхового полиса ОСАГО стоит под вопросом, проверить его можно через сайт Российского союза автостраховщиков. Подобная опция предлагается в мобильном приложении "ДТП, Европротокол".

Если страховой полис ОСАГО был выдан после 1 января 2018 года, проверить его подлинность можно и при помощи QR-кода, который содержится в документе. Если возникают сомнения, при ДТП можно вызвать на место сотрудников ГИБДД. Оформление всех документов будет проходить уже с их участием.