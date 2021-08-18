Как общаться с инспектором ГИБДД

Общение с сотрудником ГИБДД может сопровождаться различными трудностями. Опытные автомобилисты рассказали об особенностях разговора.

Фото: Car.ru Car.ru

В Сети можно увидеть много роликов, на которых представлен разговор автомобилистов с сотрудниками ГИБДД. С одними водителями инспекторы общаются долго, а других отпускают почти сразу.

Дело в том, что сотрудники ГИБДД не любят, когда водители при процедуре проверки документов начинают задавать лишние вопросы и требуют служебное удостоверение. Именно с такими автомобилистами беседа затягивается.

Поэтому после этого водитель попадает под полную проверку - наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и исправность световых приборов.