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Главные правила общения с инспектором ГИБДД

Car.ru
22 минуты назад

Общение с сотрудником ГИБДД может сопровождаться различными трудностями. Опытные автомобилисты рассказали об особенностях разговора.

Как общаться с инспектором ГИБДД
Фото: Car.ruCar.ru

В Сети можно увидеть много роликов, на которых представлен разговор автомобилистов с сотрудниками ГИБДД. С одними водителями инспекторы общаются долго, а других отпускают почти сразу.

Дело в том, что сотрудники ГИБДД не любят, когда водители при процедуре проверки документов начинают задавать лишние вопросы и требуют служебное удостоверение. Именно с такими автомобилистами беседа затягивается.

Поэтому после этого водитель попадает под полную проверку - наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки и исправность световых приборов.

Очень часто сами водители затягивают процедуру общения с сотрудником ГИБДД - начинают звонить в службу доверия и жалуются на работу сотрудника. Если же автомобилист молча передает документы и не начинает устривать допрос, в большинстве случаев его просто отпустят в дорогу.

Бортжурнал,ГИБДД,
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