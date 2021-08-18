Водители-новички перестали сыпаться на экзамене в ГИБДД

С первого раза экзамен на права в Москве сдают 17% начинающих автомобилистов

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Выпускники автошкол стали чаще сдавать экзамены на права с первой попытки, свидетельствует статистика ГИБДД по Москве. Эксперты объясняют, что и будущие водители, и автоинспекторы-экзаменаторы постепенно адаптируются к новым правилам. Но уточняют, что во многом на результаты экзаменов влияют особенности местного менталитета.

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В Москве доля тех, кто сдал экзамен на получение водительского удостоверения с первого раза, в июле-августе этого года составила 16-17% от общего количества претендентов на права, сообщает столичная Госавтоинспекция. В то время как в середине весны этот показатель не превышал 10-12% — тогда в России вступили в силу новые правила по проведению экзамена на права. В 2020 году, до реформы, успешно проходили экзамен с первой попытки около четверти кандидатов в водители.

О том, что сейчас ситуация с успеваемостью начинающих автомобилистов стабилизируется, свидетельствует данные и по другим регионам. Как сообщили «Газете.Ru» в ГИБДД Красноярского края,

если в первом квартале текущего года с первой попытки «вождение» сдавали только 24% экзаменуемых, то по данным за семь месяцев это показатель вырос уже до 35,6%.

В соседней Хакасии, правда, аналогичные показатели не столь впечатляющие: 7% в середине весны и 11 % сейчас.

Эксперты отмечают, что ситуация со сдачей экзаменов на права постепенно стабилизируется, объясняется это, прежде всего, психологическими факторами. С 1-го апреля в России начал действовать новый административный регламент экзамена на права. Главное изменение — это отмена так называемой «площадки». Теперь навыки маневрирования, умение парковаться и трогаться в горку кандидаты в водители должны продемонстрировать во время езды по городу, а не на закрытых автодромах, как было раньше.

Кроме того, теперь кандидаты в водители не знают маршрут, по которому им предстоит ехать с инспектором ГИБДД – экзаменатор определяет его по своему усмотрению во время движения. Также время, отведенное на проверку навыков вождения, увеличилось в два раза — с 15 минут до получаса. В результате люди, обучавшиеся и сдававшие внутренние зачеты в автошколах по старым правилам, просто терялись, столкнувшись в экзаменационных отделениях с новыми требованиями, говорит председатель ассоциации автошкол Архангельской области Алексей Нестеренко.

По его словам, многие просто переволновались и в результате допускали случайные ошибки.

«Чаще всего весной кандидаты в водители «сыпались» из-за того, что ехали на экзамене не по заученным маршрутам, а по новым для них дорогам.



Кто-то из выпускников автошкол не замечал знаки, кто-то не выполнял требования разметки и в итоге получал незачет»,— заявил «Газете.Ru» председатель ассоциации автошкол Архангельской области Алексей Нестеренко.

По данным «Коммерсанта», на первых порах в положениях модернизированного экзаменационного регламента путались даже сами инспекторы. Например, они считали ошибкой, если будущий водитель, сдавая упражнение «заезд в бокс задним ходом», повторно включал задний ход, несмотря на то, что правила позволяют это делать.

Впрочем, нововведения не изменили сам экзамен: упражнения, которые должен выполнить кандидат в водители, остались прежними. Поменялась только форма проверки навыков, именно из-за этого у людей и возникли на первых порах определенные затруднения. Сейчас, когда автошколы и их выпускники адаптировались, а инспекторы, принимающие экзамены, разобрались в сути самого регламента, ситуация постепенно нормализуется, отмечает Нестеренко.

«Не скажу за всех, но на прошлой неделе примерно 60% учеников моих автошкол успешно сдали практический экзамен с первой попытки. В апреле из десяти человек зачет по «вождению» получили только двое», — поделился наблюдениями председатель ассоциации автошкол Архангельской области.

Экс-глава ГИБДД России Владимир Федоров неравномерную долю удачно сданных экзаменов с первого раза в разных субъектах Российской Федерации объясняет особенностями региональных менталитетов. Он считает, что на севере люди всегда осознаннее подходят к обучению в автошколе и тщательнее готовятся к проверке знаний.