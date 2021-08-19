Mazda снова подняла цены в России

Японская компания Mazda в очередной раз переписала ценники своих автомобилей в России. Однако если месяц назад дорожал весь модельный ряд, то на этот раз корректировка затронула только две модели: большой кроссовер CX-9 и седан Mazda6. Как заметили аналитики «Цена Авто» в ходе мониторинга цен на рынке, прибавка оказалась не такой заметной, как в июле, и составила от 15 до 40 тысяч рублей, что соответствует 0,8-1,2 процента от прежней стоимости.

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Седан Mazda6 подорожал на сумму от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от уровня исполнения. В денежном выражении прибавка оказалась меньше, чем у CX-9, но в относительном чуть больше – от 0,8 до 1,2 процента. Новая стоимость модели варьируется от 1 780 000 до 2 728 000 рублей.

Что касается самого большого кроссовера Mazda, CX-9, то его цена увеличилась на 30-40 тысяч рублей или 0,9-1,0 процента. Таким образом, максимальная стоимость вседорожника, пережившего обновление в феврале, перешагнула отметку в четыре миллиона рублей. Цена теперь лежит в диапазоне от 3 198 000 до 4 008 000 рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль 2021 года дилеры Mazda продали в России 17 148 автомобилей, улучшив показатель первого полугодия прошлого года на 20 процентов. Бестселлером стал кроссовер CX-5 с 10 910 проданными экземплярами. Второй и третьей по популярности моделями с большим отрывом оказались Mazda6 и CX-30, на которых остановили выбор 2683 и 2410 россиян соответственно.