Штрафы и автозвук: как ГИБДД может наказать за музыку

В последнее время в некоторых городах России прошли проверки ГИБДД. Сотрудники полиции выявляли автомобили, в конструкцию которых внесены незаконные изменения. Проверяли в том числе музыкальные системы.

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Эксперты издания Autonews предупреждают, что улучшения звуковой аппаратуры автомобиля формально попадают под требования Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Их нужно регистрировать в ГИБДД.

При управлении автомобилем с незарегистрированными изменениями водителя ждет наказание по ч.1 ст.12.5 КоАП. За первое нарушение полагается штраф 500 руб. Но если сотрудники ГИБДД второй раз поймают за тоже самое, то могут снять автомобиль с учета. Ездить на нем будет нельзя.

Руководитель одного из аккредитованных испытательных центров Юрий Пархоменко объяснил, что формально нарушением технического регламента можно считать даже установку видеорегистратора на стекло.

"Внесением изменений в конструкцию у нас считается любые изменения в конструкцию, также и с автозвуком", – предупредил эксперт.

В некоторых случаях улучшения автозвука могут влиять на безопасность, напомнил Пархоменко. Установка дополнительных динамиков может мешать, например, нормальному срабатыванию подушек безопасности. Такие "усовершенствования" недопустимы, предупредил он.

Руководитель испытательного центра считает, что изменением конструкции можно считать любое звуковое оборудование, к которому подключены провода от штатных систем. Если же это, например, подключаемый через Bluetooth динамик с собственным аккумулятором, то вопросов у инспекторов возникнуть не должно.