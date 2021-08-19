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Повреждение авто предметом из-под чужих колес — не ДТП

Car.ru
1 час назад

Случай, который произошел в Амурской области, является весьма показательным прецедентом по части разбирательств, связанных с повреждением автомобилей.

Почему повреждение авто предметом из-под чужих колес не считается ДТП
Фото: Car.ruCar.ru

Местный житель по фамилии Белов, ехал на машине Toyota Land Cruise Prado. Как вдруг из-под колес впереди едущего Ford Escape вылетел железный предмет и нанес повреждения машине Белова.

В ГИБДД отказались рассматривать жалобу пострадавшего, пояснив такое свое решение тем, что владелец Ford Escape не нарушал правила.

Белов не успокоился и обратился в суд, предварительно оценив убытки у экспертов. Получилась сумма - 93 800 рублей. Водитель “Форда” вины не признал. Тогда Белов обратился в апелляционный суд, который усмотрел в действиях Карманова (владелец Ford Escape) недостаточный контроль за “источником повышенной опасности” (ст. 1079 ГК).

Но Верховный суд решение апелляционного суда отменил. Причина отказа — Карманов не нарушал ПДД. А железный предмет, который причинил вред машине Белова, не является деталью от Ford Escape Карманова.

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