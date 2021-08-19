Почему повреждение авто предметом из-под чужих колес не считается ДТП

Случай, который произошел в Амурской области, является весьма показательным прецедентом по части разбирательств, связанных с повреждением автомобилей.

Местный житель по фамилии Белов, ехал на машине Toyota Land Cruise Prado. Как вдруг из-под колес впереди едущего Ford Escape вылетел железный предмет и нанес повреждения машине Белова.

В ГИБДД отказались рассматривать жалобу пострадавшего, пояснив такое свое решение тем, что владелец Ford Escape не нарушал правила.

Белов не успокоился и обратился в суд, предварительно оценив убытки у экспертов. Получилась сумма - 93 800 рублей. Водитель “Форда” вины не признал. Тогда Белов обратился в апелляционный суд, который усмотрел в действиях Карманова (владелец Ford Escape) недостаточный контроль за “источником повышенной опасности” (ст. 1079 ГК).