Почему в ГИБДД отказались от идеи отменить обязательный техосмотр?

Отмена обязательного техосмотра для легковых машин физических лиц, скорее всего, так и не будет реализована в ближайшем будущем. Об этом косвенно свидетельствует новое решение МВД на этот счет.

МВД озвучило новые предложения в сфере реформирования обязательного техосмотра авто. Перечень неисправностей, с которым сейчас невозможно пройти диагностику будет сокращен. К примеру, в ходе проверки предлагается не обращать внимания на трещины на лобовом стекле с водительской стороны, капли технических жидкостей из двигателя и трансмиссии.

Не будут проводить диагностику содержимого выхлопа, определять уровень шума от машины, а также проверять наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Документ с этими и некоторыми другими предложениями сейчас находится в статусе рабочего варианта и, как ожидается, и в ближайшее время будет обсуждаться с участием заинтересованных ведомств.

Согласно многолетней полицейской статистике, техническое состояние машин становится причиной только 1% всех ДТП в стране. Очевидно, что техосмотр абсолютно никак не влияет на реальную безопасность дорожного движения. Но при этом служит неплохим заработком для компаний-операторов техосмотра.