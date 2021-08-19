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Почему в ГИБДД отказались от идеи отменить обязательный техосмотр?

Car.ru
1 час назад

Отмена обязательного техосмотра для легковых машин физических лиц, скорее всего, так и не будет реализована в ближайшем будущем. Об этом косвенно свидетельствует новое решение МВД на этот счет.

Почему в ГИБДД отказались от идеи отменить обязательный техосмотр?
Фото: Car.ruCar.ru

МВД озвучило новые предложения в сфере реформирования обязательного техосмотра авто. Перечень неисправностей, с которым сейчас невозможно пройти диагностику будет сокращен. К примеру, в ходе проверки предлагается не обращать внимания на трещины на лобовом стекле с водительской стороны, капли технических жидкостей из двигателя и трансмиссии.

Не будут проводить диагностику содержимого выхлопа, определять уровень шума от машины, а также проверять наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Документ с этими и некоторыми другими предложениями сейчас находится в статусе рабочего варианта и, как ожидается, и в ближайшее время будет обсуждаться с участием заинтересованных ведомств.

Согласно многолетней полицейской статистике, техническое состояние машин становится причиной только 1% всех ДТП в стране. Очевидно, что техосмотр абсолютно никак не влияет на реальную безопасность дорожного движения. Но при этом служит неплохим заработком для компаний-операторов техосмотра.

Однако теперь у автомобилистов, возникает резонный вопрос: зачем же МВД, предложив сначала полностью отменить ТО, теперь выступило лишь за его легкую модернизацию.

Бортжурнал,ГИБДД,МВД,
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