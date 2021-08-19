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В ГИБДД объяснили, как узнать подлинность ОСАГО на месте ДТП

АвтоКод
36 минут назад

В ГИБДД рассказали, как проверить подлинность полиса ОСАГО водителя, виновного в дорожно-транспортном происшествии. В ведомстве рекомендуют использовать сайт Российского союза автостраховщиков, а также мобильное приложение «ДТП. Европротокол». Документы, выданные с 1 января 2018 года, также проверяются по QR-коду в самом полисе. Во избежание проблем с возмещением ущерба стоит проверять полис второго участника ДТП прямо на месте аварии.

В ГИБДД объяснили, как проверить подлинность ОСАГО на месте ДТП
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСССергей Мальгавко / ТАСС

Если у участника аварии все же остаются сомнения в подлинности страхового полиса другого водителя, тогда к месту столкновения лучше вызвать работников ГИБДД. Прибыв на место, сотрудники дорожной полиции займутся составлением необходимых документов, а также смогут проверить полисы ОСАГО. Для этого они используют специальные базы данных МВД.

Водителям, которые ездят с фальшивыми страховыми полисами, грозит штраф от 500 до 800 рублей (ст. 12.37 КоАП). Оснований для ареста такого автомобилиста-нарушителя в законодательстве не предусмотрено.

Бортжурнал,ГИБДД,МВД,
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