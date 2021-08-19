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Bentley показала первые клиентские экземпляры родстера Bacalar и довоенного Blower

Motor.ru
3 часа назад

В 2020 году Bentley представила сразу два проекта возрожденного отделения Coachbuilt — родстер Bacalar и реплику довоенного Blower. Оба они выйдут в количестве 12 штук и напомнят, что Mulliner не зря носит звание старейшего кузовного ателье в мире — свою историю компания ведёт с середины XVIII века. Пока же в Бентли готовы продемонстрировать первые клиентские экземпляры: Bacalar Car One окрашен в специальный матовый серебристо-кремовый колер Atom Silver, а Blower — в зеленый оттенок Birkin Green, названный в честь одного из Bentley Boys, сэра Генри Биркина.

Bentley показала первые клиентские экземпляры родстера Bacalar и довоенного Blower
Фото: Motor.ruMotor.ru

Если на седане Corniche ателье Bentley Mulliner лишь набивало руку, то Bacalar стал первым коммерческим проектом такого рода. За основу родстера взяли кабриолет Continental GTC, но у машин только одна общая деталь — дверные ручки, которые пришлось оставить из-за датчиков системы бесключевого доступа. Кузов родстера сделан из углепластика, а в отделке салона применено много нестандартных решений, например, переднюю панель украшает древесина Riverwood, извлечённая из торфяных болот в Восточной Англии, — её возраст 5000 лет.

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Первый клиентский Bacalar окрашен в матовый серебристо-кремовый колер Atom Silver. Колеса диаметром 22 дюйма тоже не совсем обычные: их лицевая поверхность отполирована до зеркального блеска, внутренние части спиц темно-серые, а акценты выполнены в зеленом цвете Moss Green. Этот оттенок также используется для декора кузова и салона, и он удачно сочетается с глянцевыми черными элементами.

Внутри — тот самый Riverwood в двух вариантах: с открытыми порами и под лаком. Для обивки сидений использована черная кожа Beluga и «наппа». Шайбы на центральной консоли, селектор трансмиссии и руль украшают бронзовые вставки поверх анодированного алюминия, а циферблаты на вращающейся призме Bentley Rotating Display отделаны матовым никелем. В дополнение к машине идет фирменный набор дорожных сумок Schedoni.

Первый Blower копирует автомобиль Team Car No.2 с регистрационным номером UU 5872, который до сих пор хранится в музее марки. Кузов новодела выполнен из кожзама Rexine и окрашен в зеленый цвет Birkin Green. Под капотом — соответствующая историческому периоду «четверка» объемом 4,4 литра с нагнетателем Amherst Villiers, хоть и изготовленная заново. О том, что это реплика, говорят лишь электрический топливный насос и поролон в баке.

Тем временем отделение персонализации Bentley Mulliner в этом году отметило своё семилетие. За короткий срок отдельная команда специалистов успела построить тысячу автомобилей. Первыми стали 15 седанов Flying Spur W12 Serenity Edition, а юбилейным оказался Bentayga V8 в цвете Magenta и с 22-дюймовыми колесами Blackline Specification. Салон кроссовера отделали шпоном «оливковый ясень», как у Мульсана, плюс украсили верхние части спинок сидений и панели дверей контрастной двойной строчкой.

Бортжурнал,Bentley,
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