Bentley показала первые клиентские экземпляры родстера Bacalar и довоенного Blower

В 2020 году Bentley представила сразу два проекта возрожденного отделения Coachbuilt — родстер Bacalar и реплику довоенного Blower. Оба они выйдут в количестве 12 штук и напомнят, что Mulliner не зря носит звание старейшего кузовного ателье в мире — свою историю компания ведёт с середины XVIII века. Пока же в Бентли готовы продемонстрировать первые клиентские экземпляры: Bacalar Car One окрашен в специальный матовый серебристо-кремовый колер Atom Silver, а Blower — в зеленый оттенок Birkin Green, названный в честь одного из Bentley Boys, сэра Генри Биркина.

Если на седане Corniche ателье Bentley Mulliner лишь набивало руку, то Bacalar стал первым коммерческим проектом такого рода. За основу родстера взяли кабриолет Continental GTC, но у машин только одна общая деталь — дверные ручки, которые пришлось оставить из-за датчиков системы бесключевого доступа. Кузов родстера сделан из углепластика, а в отделке салона применено много нестандартных решений, например, переднюю панель украшает древесина Riverwood, извлечённая из торфяных болот в Восточной Англии, — её возраст 5000 лет.

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Первый клиентский Bacalar окрашен в матовый серебристо-кремовый колер Atom Silver. Колеса диаметром 22 дюйма тоже не совсем обычные: их лицевая поверхность отполирована до зеркального блеска, внутренние части спиц темно-серые, а акценты выполнены в зеленом цвете Moss Green. Этот оттенок также используется для декора кузова и салона, и он удачно сочетается с глянцевыми черными элементами.

Внутри — тот самый Riverwood в двух вариантах: с открытыми порами и под лаком. Для обивки сидений использована черная кожа Beluga и «наппа». Шайбы на центральной консоли, селектор трансмиссии и руль украшают бронзовые вставки поверх анодированного алюминия, а циферблаты на вращающейся призме Bentley Rotating Display отделаны матовым никелем. В дополнение к машине идет фирменный набор дорожных сумок Schedoni.

Первый Blower копирует автомобиль Team Car No.2 с регистрационным номером UU 5872, который до сих пор хранится в музее марки. Кузов новодела выполнен из кожзама Rexine и окрашен в зеленый цвет Birkin Green. Под капотом — соответствующая историческому периоду «четверка» объемом 4,4 литра с нагнетателем Amherst Villiers, хоть и изготовленная заново. О том, что это реплика, говорят лишь электрический топливный насос и поролон в баке.