Появилась фотография Geely Atlas Pro с дизайном в стиле Lada

Китайская компания Geely готовит для домашнего рынка особую версию Atlas Pro с нестандартным оформлением передка. Судя по фотографиям, опубликованным сайтом Sohu, кроссовер примерит X-образную решетку радиатора — этот элемент одновременно напоминает российские Lada Vesta и XRay, а также современные модели Mitsubishi. Atlas Pro, получивший соответствующее обозначение X в названии, дебютирует 29 августа на автосалоне в Чэнду.

Фото: © Sohu.com © Sohu.com

Geely Atlas Pro (В КНР продается под именем Boyue) — это знакомый россиянам Atlas, только нового поколения. Пока кроссовер лишь готовится к выходу на российский рынок, в Китае для него уже придумали особую версию X: единственным отличием от стандартного Atlas Pro/Boyue стала решетка радиатора. Классическую концентрическую решетку заменили на большую Х-образную, чтобы, по всей видимости, придать автомобилю более агрессивный вид.

Этот элемент оказался похож на фирменный Х-стиль российский Lada и отчасти — на дизайн современных автомобилей Mitsubishi. В остальном же Atlas Pro/Boyue остался прежним: задние фонари трогать не стали, а под капотом все тот же 1,8-литровый турбомотор, который развивает 184 лошадиные силы и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Sohu.com / Geely Boyue X

В России Geely Atlas Pro предложат с 1,5-литровым турбомотором и электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора — китайский кроссовер станет первым автомобилем в массовом сегменте с технологией «мягкого» гибрида. Дилеры ожидают появление модели в сентябре. Цены стартуют с отметки 2 119 990 рублей за топовую комплектацию Flagship.