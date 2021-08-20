Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Цены на газ: ездить на 92-м уже выгодней

Car.ru
1 час назад

У многих автолюбителей в последние дни серьезную озабоченность вызывают расценки на газ. В начале недели на территории некоторых российских регионов стоимость газомоторного топлива (сжиженной пропан-бутановой смеси) буквально за ночь увеличилась на 3–5 руб/литр.

Заправиться и не разориться: ездить на 92-м уже выгодней, чем на газе
Фото: Car.ruCar.ru

Большой резонанс вызвали видео, которые сделали в Воронежской области различные авторы на АЗС одной топливозаправочной сети. Разные станции этого поставщика горючего в понедельник-вторник просили за 1 л газа 42 руб/литр. Одно из видео записали на территории Борисоглебска, а второе возле села Орлово.

В комментариях пользователь разместил снимок из Ставрополья, на котором цена на газ составляла 40 руб/литр. По мнению автора ролика, в случае таких цен на газ, а также повышенного его расхода в сравнении с бензином, выгодней переходить на АИ-92. С ним согласились многие комментаторы.

Газ как топливо активно применяют в коммерческих грузоперевозках. Большинство ГАЗелей, фургоны, а также легкие грузовые авто прочих марок ездят на газу. Этот вид горючего пользовался популярностью по причине низкой стоимости в сравнении с бензином.

Бортжурнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители