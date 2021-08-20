Заправиться и не разориться: ездить на 92-м уже выгодней, чем на газе

У многих автолюбителей в последние дни серьезную озабоченность вызывают расценки на газ. В начале недели на территории некоторых российских регионов стоимость газомоторного топлива (сжиженной пропан-бутановой смеси) буквально за ночь увеличилась на 3–5 руб/литр.

Большой резонанс вызвали видео, которые сделали в Воронежской области различные авторы на АЗС одной топливозаправочной сети. Разные станции этого поставщика горючего в понедельник-вторник просили за 1 л газа 42 руб/литр. Одно из видео записали на территории Борисоглебска, а второе возле села Орлово.

В комментариях пользователь разместил снимок из Ставрополья, на котором цена на газ составляла 40 руб/литр. По мнению автора ролика, в случае таких цен на газ, а также повышенного его расхода в сравнении с бензином, выгодней переходить на АИ-92. С ним согласились многие комментаторы.