Трехрядный Land Rover Defender оказался длиннее Mercedes-Benz G-Class

Компания Land Rover приступила к дорожным испытаниям трехрядного Defender с индексом 130. По предварительным данным, в длину такой внедорожник достигает 5,1 метра: таким образом, он почти на 35 сантиметров длиннее двухрядной версии, почти на 23 сантиметра превосходит Mercedes-Benz G-Class и на 15 сантиметров — Toyota Land Cruiser 300. Пока дизайн новинки можно рассмотреть на шпионских фотографиях, которые оказались в распоряжении Motor1.

Фото: © Motor1.com © Motor1.com

Судя по снимкам, единственным отличием Defender 130 от 110-го станет удлиненная задняя часть, в которой разместили третий ряд сидений. Ожидается, что в салоне внедорожника поместятся восемь человек. При этом других изменений в интерьере «Дефендера» не предвидится.

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

По предварительной информации, трехрядный Defender будет доступен только в топовом исполнении и с самыми мощными двигателями: мотором V8, форсированным до 550 лошадиных сил, и «мягкой» гибридной установкой на базе рядной трехлитровой «шестерки». Отдача последней составит 360 сил.

Премьера Land Rover Defender 130 запланирована на 2022 год: вероятно, новинка дебютирует в конце следующего лета.