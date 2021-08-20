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Могут ли изъять машину за долги прямо на дороге

Российская Газета
1 час назад

Совместные рейды судебных приставов и инспекторов ГИБДД - не редкость. Могут ли в счет погашения существующих долгов изъять автомобиль прямо на трассе? И как в потоке машин могут определить крупных должников?

Могут ли изъять машину за долги прямо на дороге
Фото: Артур Лебедев/РИА НовостиАртур Лебедев/РИА Новости

Одно из самых популярных мест для совместных рейдов - это трасса М-4 "Дон", по которой проезжает огромное количество желающих отдохнуть на юге. Среди них есть и должники. Регистрационные знаки машин фиксирует камера, а компьютер в машине инспектора проверяет, есть ли у ее собственника непогашенные долги, пишет aif.ru.

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Это практика весьма эффективна: в ходе каждого такого рейда удается вычислить по несколько десятков должников. Если сумма накопилась немалая, то приставы имеют право изъять машину.

Это касается злостных нарушителей, у которых накопились неоплаченные штрафы, алименты, начисления за коммуналку, просрочки по кредитам. Злостными нарушителями считаются граждане, задолжавшие более 20 тысяч рублей. Однако практика рейдов показывает, что встречаются люди с долгами на сотни тысяч рублей. Такие суммы не покрывает даже изъятый автомобиль. Важно, что для того, чтобы забрать конфискованное имущество, нужно решение суда. У приставов на руках должен быть исполнительный лист.

Процедура изъятия не означает, что должника вместе с семьей и чемоданами выбросят прямо на дороге. О начале исполнительного производства должника заблаговременно уведомляют по почте. Правда, если гражданин живет не по прописке, письмо он может не получить.

На трассе во время рейда пристав должен предъявить должнику оригинал или копию исполнительного листа, а затем предложить погасить долг на месте. Если человек сделать этого не может, автомобиль действительно могут изъять. Когда нет вступившего в силу судебного решения и исполнительного листа, конфисковать имущество не смогут.

Если за рулем находится должник, а автомобиль оформлен на другое лицо, то изъять его приставы не смогут. Однако дело может дойти до конфискации различных ценностей - видеорегистраторов, компьютеров, навигаторов, часов, смартфонов. После этого имущество выставляется на торги.

Если должник имеет инвалидность и нуждается в связи с этим в транспортном средстве, то изъять автомобиль приставы не смогут. Также не получится конфисковать машину, служащую единственным источником дохода.

Как правило, судебные пристав относятся гуманно к должнику на трассе. На автомобиль накладывается арест, машина передается на ответственное хранение владельцу, после чего он может продолжить путь. Но этот автомобиль нельзя будет продать или подарить, снять с регистрации в ГИБДД или переоформить на другого человека.

Бортжурнал,ГИБДД,Аргументы и Факты,
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