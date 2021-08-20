Subaru показала на видео «самый внедорожный» Forester

Фото: © Subaru © Subaru Компания Subaru продолжает подогревать интерес публики к новой модели линейки Wilderness. На этот раз на своем YouTube-канале компания опубликовала видеотизер автомобиля, в деталях которого угадывается внедорожник Forester, который станет вторым в линейке «особо приготовленных для бездорожья» Subaru после Outback, дебютировавшего в марте. Вместе с роликом марка раскрыла и дату премьеры Forester с шильдиком Wilderness: она намечена на 2 сентября.

На тизерном ролике Forester «тестируют» на разных природных ландшафтах, в том числе в лесу, на снегу и на каменистом бездорожье. Сама модель целиком показана только с высоты птичьего полета, с которой сложно что-либо разглядеть.

Вероятно, Forester Wilderness получит те же доработки, что и версия Outback до него. Внешне его можно будет отличить по массивном обвесу с накладками на обоих бамперах, а также наклейке на капоте и внедорожным покрышкам (у Outback – Yokohama Geolandar).

Кроме этого, универсалу добавили защиту днища, увеличили дорожный просвет на 20 миллиметров и перенастроили подвеску для повышенной устойчивости на пересеченной местности. Еще одно новшество – внедорожный режим трансмиссии X-Mode с различными настройками для езды по глубокому снегу и грязи, корректирующий работу мотора и антипробуксовочной системы.

Subaru

Линейка Wilderness создана для рынков Северной Америки. Outback Wilderness уже продается: его цена в США стартует с 36 995 долларов (2,8 миллиона рублей). За доплату в 1845 долларов (137 тысяч рублей) универсал можно дооснастить люком на крыше, мультимедийной системой с навигатором и 11,6-дюймовым экраном и системой автоматического торможения при движении задним ходом.