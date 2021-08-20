Subaru показала на видео «самый внедорожный» Forester

На тизерном ролике Forester «тестируют» на разных природных ландшафтах, в том числе в лесу, на снегу и на каменистом бездорожье. Сама модель целиком показана только с высоты птичьего полета, с которой сложно что-либо разглядеть.
Вероятно, Forester Wilderness получит те же доработки, что и версия Outback до него. Внешне его можно будет отличить по массивном обвесу с накладками на обоих бамперах, а также наклейке на капоте и внедорожным покрышкам (у Outback – Yokohama Geolandar).
Кроме этого, универсалу добавили защиту днища, увеличили дорожный просвет на 20 миллиметров и перенастроили подвеску для повышенной устойчивости на пересеченной местности. Еще одно новшество – внедорожный режим трансмиссии X-Mode с различными настройками для езды по глубокому снегу и грязи, корректирующий работу мотора и антипробуксовочной системы.
Линейка Wilderness создана для рынков Северной Америки. Outback Wilderness уже продается: его цена в США стартует с 36 995 долларов (2,8 миллиона рублей). За доплату в 1845 долларов (137 тысяч рублей) универсал можно дооснастить люком на крыше, мультимедийной системой с навигатором и 11,6-дюймовым экраном и системой автоматического торможения при движении задним ходом.
В начале августа Subaru сертифицировала в России обновленный Forester. После рестайлинга он обрёл новое «лицо» и улучшенный комплекс систем активной безопасности EyeSight. Модель старые оппозитные двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра, которые работают в связке с вариатором Lineartronic и постоянным полным приводом, и выйдет на рынок осенью.