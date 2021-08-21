General Motors отзывает более 73 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt

"General Motors добровольно расширяет отзыв электромобилей Chevrolet Bolt, что распространяется на остаток автомобилей 2019 и все автомобили 2020-2022 годов, включая модель Bolt EUV (модель электрического внедорожника). В редких случаях батареи, поставляемые в компанию для этих автомобилей, могут иметь два производственных дефекта, <...> что повышает риск возгорания", - указано в сообщении.