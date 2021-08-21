Кроссовер Mahindra XUV700 дебютировал с новым логотипом

Автомобильная компания Mahindra представила свой новый кроссовер XUV700. Новинка придет на смену автомобилю Mahindra XUV500, который продержался на конвейере десять лет.

Фото: car.ru car.ru

Изначально в компании планировали сохранить прежний индекс, но затем решили повысить статус транспортного средства, а индекс XUV500 через два-три года должен перейти к другому, более простому кроссоверу.

Сами разработчики назвали XUV700 переломной моделью, в которой все будет иначе. В поддержку этой идеи разработан новый логотип марки, который дебютировал на «семисотке», а впоследствии появится на всех кроссоверах и внедорожниках Mahindra.

Для паркетника сохранили конструкцию с несущим кузовом и независимой подвеской всех колес, общие пропорции и рельеф боковин с выраженными арками задних колес тоже остались знакомыми.

При оформлении передней части дизайнеры, похоже, вдохновлялись автомобилями Renault: крупные скобы ходовых огней. Уже в базовой комплектации XUV700 имеет утопленные дверные ручки.

В салоне предусмотрена панель мультимедиа. Правда, в базовой комплектации шкалы спидометра и тахометра аналоговые, экран маршрутного компьютера семидюймовый, а мультимедийка с восьмидюймовым тачскрином и массивной рамкой. Также «база» имеет лишь две подушки безопасности и АБС.