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Кроссовер Mahindra XUV700 дебютировал с новым логотипом

Car.ru
37 минут назад

Автомобильная компания Mahindra представила свой новый кроссовер XUV700. Новинка придет на смену автомобилю Mahindra XUV500, который продержался на конвейере десять лет.

Кроссовер Mahindra XUV700 дебютировал с новым логотипом
Фото: car.rucar.ru

Изначально в компании планировали сохранить прежний индекс, но затем решили повысить статус транспортного средства, а индекс XUV500 через два-три года должен перейти к другому, более простому кроссоверу.

Сами разработчики назвали XUV700 переломной моделью, в которой все будет иначе. В поддержку этой идеи разработан новый логотип марки, который дебютировал на «семисотке», а впоследствии появится на всех кроссоверах и внедорожниках Mahindra.

Для паркетника сохранили конструкцию с несущим кузовом и независимой подвеской всех колес, общие пропорции и рельеф боковин с выраженными арками задних колес тоже остались знакомыми.

При оформлении передней части дизайнеры, похоже, вдохновлялись автомобилями Renault: крупные скобы ходовых огней. Уже в базовой комплектации XUV700 имеет утопленные дверные ручки.

В салоне предусмотрена панель мультимедиа. Правда, в базовой комплектации шкалы спидометра и тахометра аналоговые, экран маршрутного компьютера семидюймовый, а мультимедийка с восьмидюймовым тачскрином и массивной рамкой. Также «база» имеет лишь две подушки безопасности и АБС.

В более дорогой версии, AdrenoX, два экрана диагональю по 10,25 дюйма (приборы полностью виртуальные), до семи подушек безопасности и ESP. Также среди опций есть адаптивный круиз-контроль (впервые на Махиндре), «кожаный» салон, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, светодиодные фары, камеры кругового обзора и другое оборудование.

Бортжурнал,Renault,
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