Первые экземпляры обновленной Lada Vesta соберут уже осенью

АвтоВАЗ тестирует всю обновленную линейку Lada Vesta: она включает седан, универсал, Vesta SW Cross, а недавно компания приступила к испытаниям Сross-версии четырехдверки. По информации Avtograd News, уже осенью в Ижевске запустят производство Vesta FL (от «фейслифтинг») в тестовом режиме: автомобили будут сходить с конвейера небольшими партиями. Старт полноценного производства ожидается в конце 2021 либо в начале 2022 года.

Фото: © Avtograd news / vk.com © Avtograd news / vk.com

В сообществе Avtograd New появились две новые фотографии тестового прототипа Lada Vesta FL Cross. Под камуфляжем скрыты корма и передняя часть автомобиля — именно там произойдут основные изменения. По предварительным данным, модернизации подвергнут бамперную группу, решетку радиатора, а переднюю и заднюю оптику заузят.

В топовых комплектациях для Vesta предложат светодиодные фары и фонари, систему мониторинга слепых зон и большой вертикальный экран мультимедийной системы. Салон оформят в стилистике Renault Arkana — в частности, у кроссовера позаимствуют блок климат-контроля и конфигурацию приборной панели.

Официальных данных об изменениях в модельной гамме пока нет. Одни инсайдеры утверждают, что Vesta будет комплектоваться прежними 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 122-сильным мотором объемом 1,8-литра. По другой информации, 1,8-литровый агрегат могут форсировать до 136 лошадиных сил.

Ранее в этом году ижевский завод Lada, где будут собирать рестайлинговую Vesta, посетила комиссия, состоящая из представителей различных служб АвтоВАЗа, и специалисты оценили подготовку к полноценному запуску производства модели как неудовлетворительную.