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АвтоВАЗ приостановил производство из-за недостатка деталей

News.ru
1 час назад

Работу на всех трёх линиях по производству автомобилей на заводе в Тольятти приостановил российский концерн АвтоВАЗ. Причиной стал дефицит компонентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

АвтоВАЗ приостановил производство из-за недостатка деталей
Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look PressMIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

Из-за продолжающейся нехватки поставок электронных компонентов Bosch все три линии по производству автомобилей завода в Тольятти будут остановлены на протяжении всей недели, — говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что три из пяти дней простоя объявят отпускными, перенесёнными с декабря. Ещё два дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.

При этом завод «Lada Ижевск», использующий в производстве автомобилей Lada Vesta другие компоненты. продолжит работу. Также будут работать, но по особому графику, некоторые подразделения по производству автомобильных компонентов в Тольстти, дабы обеспечить поставки в Ижевск и другим клиентам.

Дефицит чипов для автомобильной электроники возник в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. Из-за этого АвтоВАЗ с весны был вынужден останавливать конвейер шесть раз.

Ранее эксперт заявил, что до конца текущего года ситуация с дефицитом электронных автокомпонентов в РФ в полной мере не разрешится.

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