Кто-то скрестил УАЗ со стареньким «Мерседесом». Получилось забавно

Пик создания самодельных автомобилей пришёлся на 80-е годы, когда купить новый автомобиль было не очень-то и просто, а выбор был крайне скудным. После распада СССР в страну хлынул поток подержаных иномарок, и создавать автомобиль собственной конструкции стало вроде бы и не нужно. Тем не менее конструкторский дух живёт в жилах граждан бывшего Советского Союза.

Фото: Carakoom Carakoom

На фотографиях вы видите один очень интересный внедорожник, сфотографированный в каком-то украинском городе. Судя по всему, в прошлой жизни он был УАЗом-3151 (сейчас его модернизированная версия называется УАЗ Хантер).

carakoom

Вся передняя часть, включая решетку радиатора, светотехнику, капот и крылья полностью соответствуют УАЗу. От него же использованы задние фонари и элементы задних крыльев, которые узнаются по характерной пухлости и форме колёсных арок.

carakoom

На этом сходство с УАЗом заканчивается. Создатель автомобиля каким-то чудом скрестил кузов УАЗика с элементами от старенького седана Mercedes-Benz W116. От иностранной машины тут вся верхняя часть, начиная от лобового стекла и заканчивая дверью багажника, которую взяли от универсала W123.

carakoom

От «Мерседеса» досталась не только внешняя «скорлупа», но и все внутренности, включая переднюю панель с деревянными вставками и шикарные велюровые сиденья. На полу не видно рычагов управления раздаточной коробкой, что наводит на мысли о том, что внедорожник лишился полного привода.