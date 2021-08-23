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Кто-то скрестил УАЗ со стареньким «Мерседесом». Получилось забавно

Carakoom
2 часа назад

Пик создания самодельных автомобилей пришёлся на 80-е годы, когда купить новый автомобиль было не очень-то и просто, а выбор был крайне скудным. После распада СССР в страну хлынул поток подержаных иномарок, и создавать автомобиль собственной конструкции стало вроде бы и не нужно. Тем не менее конструкторский дух живёт в жилах граждан бывшего Советского Союза.

Кто-то скрестил УАЗ со стареньким «Мерседесом». Получилось забавно
Фото: CarakoomCarakoom

На фотографиях вы видите один очень интересный внедорожник, сфотографированный в каком-то украинском городе. Судя по всему, в прошлой жизни он был УАЗом-3151 (сейчас его модернизированная версия называется УАЗ Хантер).

carakoom

Вся передняя часть, включая решетку радиатора, светотехнику, капот и крылья полностью соответствуют УАЗу. От него же использованы задние фонари и элементы задних крыльев, которые узнаются по характерной пухлости и форме колёсных арок.

carakoom

На этом сходство с УАЗом заканчивается. Создатель автомобиля каким-то чудом скрестил кузов УАЗика с элементами от старенького седана Mercedes-Benz W116. От иностранной машины тут вся верхняя часть, начиная от лобового стекла и заканчивая дверью багажника, которую взяли от универсала W123.

carakoom

От «Мерседеса» досталась не только внешняя «скорлупа», но и все внутренности, включая переднюю панель с деревянными вставками и шикарные велюровые сиденья. На полу не видно рычагов управления раздаточной коробкой, что наводит на мысли о том, что внедорожник лишился полного привода.

Под капотом обосновался 2,4-литровый дизель от Mercedes-Benz 240TD W123. Он выдавал 65—72 лошадиные силы, в зависимости от модификации, и 137 Нм крутящего момента. «Мерседес» с таким мотором разгонялся до 138—142 км/ч и расходовал 8,9—9,6 л/100 километров.

Бортжурнал,УАЗ,Mercedes-Benz,
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