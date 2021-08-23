Как избежать штрафа за наезд на сплошную линию разметки?

Пересечение сплошной линии разметки или наезд на нее могут стать причиной для наложения на водителя достаточно серьезных санкций.

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В большинстве случаев такое нарушение может происходить случайно и неосознанно. К примеру, автомобилист объезжает другое транспортное средство или случайно "задевает" обозначения на проезжей части. В таком случае есть возможность избежать наказания, воспользовавшись действующими нормами законов.

Статья 2.9 КоАП РФ предусматривает возможность освобождения граждан от ответственности при малозначительности правонарушения. Если во время общения с сотрудником ГИБДД водитель будет опираться на эту статью и сможет доказать факт неосознанности или вынужденности своих действий, то наказания не будет.