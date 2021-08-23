Закипел двигатель: что делать?

Автолюбители знают, что при поездке по тяжёлым участкам дороги, или когда машине приходится стоять в жару в пробке, двигатель начинает сильно перегреваться. Для охлаждения и поддержания работы ДВС используют охлаждающую жидкость. Эксперт советует, как поступить при закипании двигателя.
Обычно для охлаждения используется тосол и антифриз. На современных автомобилях для этих целей применяют электровентиляторы или гидромуфту.
Ранее на пробке радиатора указывалось, что открывать ее нужно осторожно, а закрывать плотно. При закипании двигателя рекомендовали не заглушать его сразу и не заливать много воды.
При резком охлаждении двигателя чугунный блок может треснуть, а ГБЦ - деформироваться. Старые водители, чтобы избежать перепада температур на грузовиках, заливали воду на радиатор через облицовку.
В современных машинах применяется электрический вентилятор радиатора, который включается от реле и управляется датчиком температуры.
Однако электрические цепи в ходе эксплуатации теряют контакт, и вентилятор может не включиться. Для экономии топлива температура включения вентилятора установлена производителем в пределах 110 градусов, это зависит от двигателя и автомобиля.
Более опытные автолюбители на легковых карбюраторных авто при закипании двигателя замыкали между собой провода на датчике температуры. На инжекторных автомобилях ВАЗ-2110 было достаточно вытащить разъем с датчика температуры, после чего электрический вентилятор включался.
При закипании двигателя надо быстро включить отопитель салона на максимальную мощность с подачей горячего воздуха, открыть капот и дать поработать двигателю немного на холостых оборотах, после чего заглушить.
При осмотре двигателя важно убедиться, что соединительные патрубки не повреждены, при этом пробку расширительного бачка следует открывать очень осторожно.
При необходимости в расширительный бачок доливают охлаждающую жидкость, чтобы машина могла своим ходом доехать до автосервиса. По дороге важно контролировать температуру на щитке приборов.