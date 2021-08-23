Закипел двигатель: что делать?

Автолюбители знают, что при поездке по тяжёлым участкам дороги, или когда машине приходится стоять в жару в пробке, двигатель начинает сильно перегреваться. Для охлаждения и поддержания работы ДВС используют охлаждающую жидкость. Эксперт советует, как поступить при закипании двигателя.

Обычно для охлаждения используется тосол и антифриз. На современных автомобилях для этих целей применяют электровентиляторы или гидромуфту.

Ранее на пробке радиатора указывалось, что открывать ее нужно осторожно, а закрывать плотно. При закипании двигателя рекомендовали не заглушать его сразу и не заливать много воды.

При резком охлаждении двигателя чугунный блок может треснуть, а ГБЦ - деформироваться. Старые водители, чтобы избежать перепада температур на грузовиках, заливали воду на радиатор через облицовку.

В современных машинах применяется электрический вентилятор радиатора, который включается от реле и управляется датчиком температуры.

Однако электрические цепи в ходе эксплуатации теряют контакт, и вентилятор может не включиться. Для экономии топлива температура включения вентилятора установлена производителем в пределах 110 градусов, это зависит от двигателя и автомобиля.

Более опытные автолюбители на легковых карбюраторных авто при закипании двигателя замыкали между собой провода на датчике температуры. На инжекторных автомобилях ВАЗ-2110 было достаточно вытащить разъем с датчика температуры, после чего электрический вентилятор включался.

При закипании двигателя надо быстро включить отопитель салона на максимальную мощность с подачей горячего воздуха, открыть капот и дать поработать двигателю немного на холостых оборотах, после чего заглушить.

При осмотре двигателя важно убедиться, что соединительные патрубки не повреждены, при этом пробку расширительного бачка следует открывать очень осторожно.