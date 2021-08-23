Geely Atlas Pro обзавелся новой версией в России и подешевел

Российский офис Geely объявил о расширении доступных комплектаций нового кроссовера Atlas Pro. До сегодняшнего дня модель можно было заказать только в двух топовых версиях Flagship и Flagship+ стоимостью 2 119 990 и 2 184 990 рублей соответственно. Теперь же появись уровень исполнения Luxury: цена такого кроссовера составляет 2 019 990 рублей. Таким образом, начальный ценник Geely Atlas Pro снизился на 100 тысяч рублей.

Фото: © Geely © Geely

В комплектации Luxury кроссовер лишился интеллектуальной системы управления дальним светом, 12-вольтовой розетки в багажнике и электропривода пятой двери. Кроме того, на дверях и порогах отсутствуют декоративные металлические накладки, а в салоне — 42-цветная фоновая подсветка. Atlas Pro в упрощенной версии не положены система автоматического экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, система предупреждения о выезде из полосы движения и система держания автомобиля в полосе движения. Кроме того, в отличие от других уровней оснащения, модель не получила систему распознавания дорожных знаков и интеллектуальный круиз-контроль.

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В остальном же Atlas Pro Luxury не уступает Falgship и Flagship+. Для него предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, а также датчики дождя и освещения. Кроссовер оборудован функцией открывания двери багажника с помощью кнопки на двери водителя и дистанционно клавишей с ключа. Водительское кресло имеет электрорегулировки по шести направлениям, рулевая колонка настраивается по вылету и высоте.

Вне зависимости от комплектации, кроссоверу Geely Atlas Pro для России положены цифровая панель приборов диагональю семь дюймов и мультимедийно-развлекательный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем.

Салон Geely Atlas Pro

Безопасность обеспечивают шесть эйрбегов, электронный стояночный тормоз с функцией удержания, антиблокировочная система тормозов с распределением тормозных усилий, а также индикатор при экстренном замедлении, ассистенты при старте и спуске на склоне, антипробуксовочная система и система стабилизации курсовой устойчивости. В список оснащения включены передние и задние датчики парковки, система кругового обзора и круиз-контроль.

Вне зависимости от уровня оснащения, Atlas Pro предлагается в России с 1,5-литровым турбомотором на 177 лошадиных сил с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора: «мягкогибридная» установка дает дополнительные 50 Нм крутящего момента, компенсирует эффект турбоямы и позволяет сэкономить до 15 процентов топлива. Двигатель сочетается с «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением. Привод полный, с электронноуправляемой муфтой.