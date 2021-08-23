Рассекречены характеристики самого маленького кроссовера Hyundai

В сентябре может стартовать производство самого компактного "паркетника" Hyundai - Casper, ориентированного прежде всего на развивающиеся рынки, но имеющего потенциал попасть и в Европу. Модель находится на завершающей стадии сертификации, и её характеристики "просочились" в Сеть.

Фото: thekoreancarblog.com thekoreancarblog.com

Так, теперь известно, что кроссовер оснастят двигателем объёмом 1.0 литра мощностью 76 л.с. Также для Hyundai Casper будет доступна турбированная версия этого агрегата мощностью 100 л.с.

Агрегатироваться они будут, скорее всего, 5-ступенчатой МКП и "роботом". Хотя есть вероятность, что роботизированной трансмиссии не будет, а будет 4-диапазонный "автомат".

Ранее "РГ" публиковала фото салона Hyundai Casper, который будет тесным: сзади поместятся только два пассажира.

Премьера новинки пройдёт 15 сентября 2021 года. Известно, что производство Casper будет осуществляться в Южной Корее, на новом СП Gwangju Global Motors, что ещё раз говорит в пользу глобального статуса модели. До конца года выпустят примерно 12 тысяч авто.