Audi отзывает в РФ 25-летние автомобили с взрывоопасными подушками

Росстандарт согласовал очередной отзыв, затрагивающий автомобили с взрывоопасными подушками фирмы Takata. На этот раз в ремонт отправят 527 Audi A4, A6, A8 и TT 1996-2000 годов выпуска: существует вероятность того, что из-за дефекта газогенератор может взорваться и буквально «выстрелить» в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции. По этой причине за рубежом погибли уже два десятка человек, более сотни получили травмы. В России несчастных случаев разрегистрировано не было.

Фото: © wheelsage.org © wheelsage.org

В ведомстве предупреждают, что на 25-летних автомобилях Audi, укомплектованные эйрбегами Takata, функция подушки безопасности водителя может быть нарушена «вследствие процессов старения», так что нельзя исключить повышенный риск травмирования при ДТП.

Подушки безопасности Takata на протяжении 15 лет устанавливались на автомобили крупнейших брендов, в том числе Audi, Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Ford и других. Отзывы потенциально опасных машин с Takata проводятся уже восемь лет за рубежом и в России, и, по состоянию на 2019 год, они охватывали более 12 брендов и 40-53 миллиона автомобилей.

По данным Росстандарта, по российским дорогам ездят около 1,5 миллиона машин с дефектными подушками безопасности.