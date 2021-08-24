Эксперт объяснил, как подготовить автомобиль к осени

«Во-первых, нужно озаботиться сменой шин. Если они есть, это хорошо, а если они уже изношены или если машина новая и их нет, нужно помнить о том, что скоро менять шины. Подумать, сколько денег отложить или заняться покупкой шин, сейчас это будет чуть дешевле, чем в октябре», – объяснил он.