Эксперт объяснил, как подготовить автомобиль к осени

Автоэксперт Максим Кадаков в беседе с радио Sputnik объяснил, каким образом необходимо подготовить автомобиль к осеннему периоду.
Для такой ежегодной подготовки транспортного средства требуется много времени и финансовых затрат. Именно по этой причине специалист советует начать заранее проводить все необходимые мероприятия.
«Во-первых, нужно озаботиться сменой шин. Если они есть, это хорошо, а если они уже изношены или если машина новая и их нет, нужно помнить о том, что скоро менять шины. Подумать, сколько денег отложить или заняться покупкой шин, сейчас это будет чуть дешевле, чем в октябре», – объяснил он.
Кадаков отметил, что, когда придет похолодание, особенно важную роль будет играть работоспособность аккумулятора.
Ранее эксперт рассказал «Звезде», почему правила технического осмотра автомобиля следует упростить. По его словам, средний возраст передвигающихся по российским дорогам машин превышает 13 лет, поэтому соответствовать всем необходимым условиям им очень сложно.