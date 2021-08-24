Исправление дефектов в Chevrolet Bolt обойдется GM почти в $2 млрд

Компания General Motors объявила 2-й масштабный отзыв электрокаров Chevrolet Bolt. По заявлению экспертов, у этих транспортных средств происходит возгорание высоковольтной литий-ионной батареи производства корейской LG.

Кампания коснулась 73 000 авто, выпущенных в период 2018-2021 гг. Она обойдется марке в 1 млрд долл. В ноябре прошлого года концерн отзывал 69 000 Chevrolet Bolt, произведённых с 2017 по 2019 годы.

На всех авто произведут бесплатную замену дефектных модулей АКБ. На более старых образцах аккумуляторы будут менять полностью. Две сервисные кампании фирме обойдутся в 1,8 млрд долл. GM собирается "стрясти" эту сумму с поставщика. Однако в LG настаивают на том, чтобы было проведено более глубокое расследование причин пожаров.