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Volkswagen представил обновленный седан Jetta

ИА Regnumиещё 2
1 час назад

Немецкая компания Volkswagen представила обновленную Jetta 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Volkswagen представил обновленный седан Jetta 2022
Фото: Volkswagen Volkswagen

Кроме того, обновление также коснулось «заряженной» версии Jetta GLI. Обновленный седан почти не отличается от предшественника в плане экстерьера. Модель получила новые бамперы, модернизированную радиаторную решетку и новые колесные диски.

Кроме того, цветовая гамма кузова теперь состоит из новых оттенков Rising Blue, Oryx White, Kings Red. Внутри обновленной Jetta установлен восьмидюймовый экран цифровой приборной панели. А вот «заряженная» версия получила 10-дюймовый дисплей.

Начальная версия Jetta оснащается теперь 1,5-литровым двигателем вместо 1,4-литрового мотора. Агрегат идёт в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 8-ступенчатым «автоматом».

Версия GLI оснащается 228-сильным мотором с турбонаддувом объёмом 2,0 л. Механическая коробка передач доступна вместе с семиступенчатой трансмиссией DSG за дополнительную плату.

Ранее Volkswagen начал продавать на бразильском авторынке моделей Volkswagen Fox без мультимедийной системой, что связано с глобальным дефицитом чипов.

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