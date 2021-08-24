Volkswagen представил обновленный седан Jetta 2022

Немецкая компания Volkswagen представила обновленную Jetta 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Кроме того, обновление также коснулось «заряженной» версии Jetta GLI. Обновленный седан почти не отличается от предшественника в плане экстерьера. Модель получила новые бамперы, модернизированную радиаторную решетку и новые колесные диски.

Кроме того, цветовая гамма кузова теперь состоит из новых оттенков Rising Blue, Oryx White, Kings Red. Внутри обновленной Jetta установлен восьмидюймовый экран цифровой приборной панели. А вот «заряженная» версия получила 10-дюймовый дисплей.

Начальная версия Jetta оснащается теперь 1,5-литровым двигателем вместо 1,4-литрового мотора. Агрегат идёт в паре с 6-ступенчатой «механикой» или с 8-ступенчатым «автоматом».

Версия GLI оснащается 228-сильным мотором с турбонаддувом объёмом 2,0 л. Механическая коробка передач доступна вместе с семиступенчатой трансмиссией DSG за дополнительную плату.