ОНФ предлагает ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

«Общероссийский народный фронт» предложил радикальный способ борьбы с мошенниками — уголовную ответственность. Письмо с инициативой накануне направили в Минцифры, сообщал «Коммерсантъ».

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Правда, поддержали инициативу не все. Звонков от мошенников становится все больше. Как подсчитали в Центробанке, только в первом квартале этого года выявили на 38% больше «серых» номеров, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ». ОНФ предложил две инициативы для борьбы с ними: ввести уголовную ответственость за звонок с подменного номера и обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их номера. В первую очередь это защитит от мошенников пожилых людей, у которых кнопочные телефоны и нет антиспам-приложений, продолжает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева:

Евгения Лазарева руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» «В центре находится проблема, связанная с подменой номеров. С одной стороны, в третьем чтении принят законопроект. Пока его примут, начнется правоприменительная практика. Он вступит в силу, пройдет еще полгода, и еще 10-12 млрд наши граждане просто потеряют, потому что их никто в этой ситуации не защищает. В этой ситуации совершенно уместна уголовная ответственность. И мы просто своим обращением фиксируем тот факт, что люди настолько уже устали, ждать уже невозможно. Я говорю о людях в том числе старшего поколения. И я считаю, что нет ничего более добродушного, чтобы в принципе сотовые операторы тоже подключились к истории с предупреждениями. Мы надеемся, что это обсуждение пройдет. Вопрос — в каком месте, им нужно терять своих абонентов или же бороться за их благополучие? Не говоря уже о том, что проблема с подменными номерами в нашей стране в настоящий момент выглядит очень странно».

Правда, непонятно, когда человек должен получать СМС-сообщение или предупреждающий о мошенниках звонок от оператора. Кроме того, в законах нет определения термина «подозрительный номер», а значит, нельзя требовать предупреждать о них. И подменные номера — это тоже трафик. Не все готовы к дополнительным тратам. Но операторы борятся с мошенниками самостоятельно, при помощи антифрод-системы, социальной инженерии и др.

В Минцифры обращение еще не изучили. Но там уже разрабатывают свои концепции системы защиты от звонков мошенников. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас идею не оценил, подчеркнув, что решать каждую проблему «путем уголовной репрессии не стоит». А первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Сергей Боярский поддержал инициативу и сказал, что подмену номеров нужно «пресекать на корню».

Комментирует управляющий компании RTM Group Евгений Царев:

Евгений Царев управляющий компании RTM Group «Технологиями подмены номера пользуются и вполне реальные компании, в том числе и государственные структуры. Просто для организации безопасного соединения или контроля. Допустим, когда идут вызовы, чтобы велась запись переговоров внутри компании. Это абсолютно нормальная система обычного бизнеса. Если сейчас появится какое-то требование или государственный запрет на подобного рода вещи, появится большой черный рынок, а те, кому надо пользоваться и они никаких правонарушений не совершают, они окажутся крайними в этой инициативе. У нас были популярные группы, которые занимались хищениями у юридических лиц через системы дистанционного банкинга, и в настоящий момент их стало несопоставимо меньше, чем было пять лет назад. Потому что эти группы начали находить. Да, они все пользовались шифрованием, технологиями подмены номеров, но их нашли по-другому, то есть это оперативные мероприятия».

Для мошенничества в отношении физлиц подменные номера используются редко — менее 5% от всех спам-звонков, это скорее инициатива для операторов, отмечает технический директор «Кросс технолоджис» Александр Кукульчук:

Александр Кукульчук технический директор «Кросс технолоджис» «Он привязан к операторам, где он операторов заставит в обязательном порядке всех осуществлять активацию сим-карт через государственный регулятор, а именно «Госуслуги». На мой взгляд, именно к этому мы идем, потому что этот закон, в том числе для операторов наших клиентов в части информационной безопасности, мы его прорабатывали, и такой механизм принятия закона ничего не привнесет нового. Потому что нарушение чего-то, получение денег или обман — это и так уголовная ответственность. В случае просто подмены номера, побаловаться, действительно ничего нету. И статистика показывает, что и массовости большой нет у подмены номеров».