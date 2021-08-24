Станет ли ОСАГО дороже без техосмотра?

Не исключено, что договоры страхования могут подорожать, поскольку оформлять их теперь придется на непрошедший техосмотр транспорт. Однако эксперты считают, что отвязка ОСАГО от ТО не повлияет на стоимость страховых полисов.

Эксперты утверждают, что стоимость полисов не подорожает, вопреки слухам, которые появились в сети, после того, как был отменен обязательный технический осмотр при заключении страхового договора.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в стране происходит 2 000 ДТП со средним убытком в 70 000 рублей по причине неисправности транспортных средств. Убытки от таких ДТП ежегодно составляют 140 000 000 рублей.

В расчете из того, что на 40 000 полисов ОСАГО, которые страховщики ежегодно продают, стоимость полиса возрастет на 3 рубля для каждого страхователя. Эти данные подтверждают тот факт, что никаких повышений не будет.