Audi раскрыла дату премьеры флагманского электрокупе с распашными дверями

Audi готовится к премьере второго шоу-кара серии Sphere: следом за раздвижным родстером Skysphere дебютирует флагманское четырехдверное купе Grandsphere, которое станет самым крупным в линейке. У новинки будут распашные двери, задний диван, рассчитанный на двух пассажиров, и панорамная крыша. Немецкая марка распространила в соцсетях тизер новинки и раскрыла дату презентации: концептуальный электрокар представят публике 2 сентября.

Фото: © Audi / Facebook.com © Audi / Facebook.com

На новом тизере можно заметить, что у Grandsphere огромная панорамная крыша и посадочная формула 2+2, а на центральном подлокотнике, между передними креслами, мерцает некая панель. На более раннем изображении также продемонстрировали задние двери, которые открываются против хода движения.

Ожидается, что у Grandsphere будет минималистичный интерьер и автопилот четвертого уровня, который позволит водителю не принимать участие в процессе управления — аналогичную систему ранее получил родстер Skysphere. Кроме того, Grandsphere будет способен запоминать предпочтения водителя и пассажиров, а также автоматически распознавать своих владельцев.

Ранний тизер концепт-кара Audi Grandsphere

Упомянутый Skysphere показали в середине августа в рамках фестиваля Monterey Car Week в Калифорнии. В движение родстер приводит электромотор мощностью 623 лошадиные силы, который установлен на задней оси. Его питает батарея емкостью 80 киловатт-часов, на одном заряде которой электрокар проезжает 500 километров по циклу WLTP. В Audi заверяют, что 1,8-тонный Skysphere способен разгоняться до 100 километров в час за четыре секунды.

Но главной особенностью концепта стали не технически характеристики, а система, которая позволяет ему увеличиваться в длину в зависимости от выбранного ездового режима. Прибавка составляет 25 сантиметров, причем все это расстояние приходится на колесную базу.