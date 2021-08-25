Полезная хитрость, чтобы двигатель не “подъедал” топливо

Расход топлива в автомобиле — это сегодня весьма серьезный аргумент для российского автолюбителя. Неопытные водители порой не понимают, почему машина стала больше потреблять горючее, когда все узлы вроде бы в порядке. Наш постоянный читатель высказал свое видение ситуации.
Он считает, что причиной внезапного увеличения расхода может быть выход из строя клапана продувки адсорбера. Адсорбер призван “утилизировать” несгоревшие пары бензина.
В определенный момент, когда бортовой компьютер проводит опрос кислородного датчика, система производит продувку адсорбера.
Капли топлива направляются снова к силовому агрегату, а сам адсорбер просушивается. Если компьютер не получил нужный сигнал, формирование топливо-воздушной смеси происходит в аварийном режиме по усредненной схеме.
Поэтому, когда у штатного мотора повышается аппетит, следует, в том числе, проверить клапан адсорбера.