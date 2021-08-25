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Полезная хитрость, чтобы двигатель не “подъедал” топливо

Car.ru
1 час назад

Расход топлива в автомобиле — это сегодня весьма серьезный аргумент для российского автолюбителя. Неопытные водители порой не понимают, почему машина стала больше потреблять горючее, когда все узлы вроде бы в порядке. Наш постоянный читатель высказал свое видение ситуации.

Полезная хитрость, чтобы двигатель не “подъедал” топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он считает, что причиной внезапного увеличения расхода может быть выход из строя клапана продувки адсорбера. Адсорбер призван “утилизировать” несгоревшие пары бензина.

В определенный момент, когда бортовой компьютер проводит опрос кислородного датчика, система производит продувку адсорбера.

Капли топлива направляются снова к силовому агрегату, а сам адсорбер просушивается. Если компьютер не получил нужный сигнал, формирование топливо-воздушной смеси происходит в аварийном режиме по усредненной схеме.

Поэтому, когда у штатного мотора повышается аппетит, следует, в том числе, проверить клапан адсорбера.

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