Полезная хитрость, чтобы двигатель не “подъедал” топливо

Расход топлива в автомобиле — это сегодня весьма серьезный аргумент для российского автолюбителя. Неопытные водители порой не понимают, почему машина стала больше потреблять горючее, когда все узлы вроде бы в порядке. Наш постоянный читатель высказал свое видение ситуации.

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Он считает, что причиной внезапного увеличения расхода может быть выход из строя клапана продувки адсорбера. Адсорбер призван “утилизировать” несгоревшие пары бензина.

В определенный момент, когда бортовой компьютер проводит опрос кислородного датчика, система производит продувку адсорбера.

Капли топлива направляются снова к силовому агрегату, а сам адсорбер просушивается. Если компьютер не получил нужный сигнал, формирование топливо-воздушной смеси происходит в аварийном режиме по усредненной схеме.