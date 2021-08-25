Семь фраз помогут скинуть цену при покупке автомобиля

Если правильно общаться с продавцом, ценник, который он изначально установил, можно скинуть на 5% и даже на 25%. Что нужно сказать владельцу, чтобы выгодно купить машину, расскажем в материале.

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Фраза 1: «Машина проблемная, возьму со скидкой»

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Прием будет актуален после проверки истории автомобиля. Если не найдется серьезных проблем типа залога, угона, кучи запретов, но будет небольшое ДТП или один неоплаченный штраф, можно поторговаться с владельцем.

Фраза 2: «Комплектация хуже, чем у конкурентов, а цена такая же»

Сравните понравившуюся машину с другими похожими моделями на досках объявлений. Если при равных условиях и цене комплектация чуть беднее аналогов, а стоимость выше, можно слегка надавить на собственника и попросить скидку. И пусть что-то из опций не особо и нужно, продавец об этом не знает.

Убедите собственника, что вам, например, очень нужен подогрев задних сидений (ведь ездить там будут дети!). Возможно, он пойдет на уступки и скинет хотя бы 3-5 тыс. рублей.

Фраза 3: «Колодки совсем износились – придется менять»

При осмотре автомобиля с пробегом всегда можно найти недостатки, которые потребуют финансовых вложений. Возможно, пришло время менять тормозные диски, колодки, цепь, ремень ГРМ или что-то еще.

Не стесняемся спрашивать, во сколько это все выльется — ведь на этом иногда можно сторговать 30, а то и 100 тыс. рублей. Закладываем сюда стоимость запчастей и работ.

Также стоит поинтересоваться, когда проводилось последнее ТО. Если давно, это повод сбросить с цены еще тысяч 10-20.

Фраза 4: «Жалко, что кузов весь в царапинах»

Состояние кузова автомобиля — тоже отличный повод для торга. Если продавец признается, что товар не в идеальном состоянии, ему в любом случае придется идти на уступки. Никакому покупателю не хочется ездить на поцарапанной или помятой машине и за свой счет красить или полировать кузов. За это можно просить скинуть 10-30 тысяч от начальной стоимости.

Фраза 5: «В салоне сильно пахнет табаком, а я не переношу этот запах»

Обязательно обращайте внимание на состояние салона. Проверьте сидения на наличие вмятин, понюхайте в конце концов. Если в автомобиле курили, вы можете сказать, что не переносите запаха табака — придется делать химчистку: «А это еще 10 тысяч рублей – лучше поищу другие варианты».

Скорее всего, небольшую скидку продавец сделает легко, чтобы вы не ушли к конкурентам.

Такую же сумму можно сбросить, если найдете в салоне следы от когтей или шерсть. А вдруг у вас аллергия?

А если сиденья продавлены, а у вас больная спина, придется еще и менять обивку. В совокупности, возможно, получится сторговать и 20 тыс. рублей.

Фраза 6: «Нет второго комплекта шин. Как я поеду со сделки?»

Если нет второго комплекта шин, тоже можно сторговаться. Особенно, если отсутствуют колеса или резина по сезону. Например, смотрите автомобиль зимой, а на нем стоит летний комплект — сразу просите сбить ценник на стоимость зимней резины. Вы же не поедете по снегу на летней! И вообще вы вправе требовать скинуть до 15 тыс. рублей за отсутствие второго комплекта независимо от сезона.

Фраза 7: «Мне так понравилась машина, но денег немного не хватает»

Обычно владельцы устанавливают цену чуть выше суммы, которую готовы получить. После осмотра скажите, что машина вам очень понравилась и вы готовы ее взять прямо сейчас, но не хватает всего 10 тысяч

Возможно, продавец пойдет навстречу и скинет ценник. Тем более он уже включил скидку в стоимость автомобиля. Часто продавцам срочно нужны деньги – владельцы готовы скинуть даже до 50 тыс. рублей лишь бы быстрее их получить.

Торгуйся, но не продешеви

Слишком занижать цену за автомобиль тоже не старайтесь, иначе отпугнете продавца от сделки. Торговаться нужно плавно и аккуратно.

Александр Шатунов, основатель и генеральный директор компании по подбору автомобилей «КупиТачку», г. Москва:

— В свое время, когда я сам еще занимался активными продажами, мой директор по продажам нам всегда говорил: «Если клиент просит скидку, то задайте ему вопрос: «А что я получу взамен?». Думайте не только о себе, но и о продавце в том числе. Это рынок, и надо уважать друг друга, даже если это вторичка.

Как правило, основной торг происходит уже на месте осмотра автомобиля, так как продавец сам видит все недостатки своего автомобиля и легко готов скинуть деньги, понимая что косяки так или иначе придется устранять.

И будьте готовы к тому, что торговаться будет сложно, особенно если вы скромный покупатель.

Александр Шатунов, основатель и генеральный директор компании по подбору автомобилей «КупиТачку», г. Москва:

— Если владелец знает, что машина технически в отличном состоянии, а ценник итак не самый высокий, то вряд ли он будет торговаться. Но можно выбить хотя бы незначительную скидку — 5-10 тыс. рублей, если нет очевидных причин для значительного торга. И даже если имеете дело с профессиональным перекупщиком, всегда возможно поторговаться и найти для этого причину.

И главное – не бойтесь торговаться. Продавцы такие же люди, и они, скорее всего, войдут в вашу ситуацию.