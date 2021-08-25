Можно ли эксплуатировать автомобиль с советскими номерными знаками?

В России достаточно случаев, когда автомобилисты получают в наследство транспортные средства из старых гаражей. Такие машины могут переходить из поколения в поколение в одной семье. Чаще всего речь идёт о моделях, которые выпускались ещё в период существования Советского Союза. Автомобиль может быть в идеальном состоянии, с хорошей технической составляющей, но одной проблемой – советские номерные знаки образца 1980 годов.

Фото: Car.ru Car.ru

Напомним, что советские номера были представлены в едином формате – белый фон, четыре цифры и три буквы. Если вам по наследству достался такой транспорт с советскими номерами, с ним можно поступить разными способами. Многие захотят оставить раритет себе вместе с номерами. И тут возникает вопрос – возможно ли такое с точки зрения закона?

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Ответ очевиден – оставить транспортное средство с советскими номерными знаками можно только в том случае, если владелец, который передал этот транспорт, всё ещё жив и остается собственником. В противном случае, наследнику нужно будет заново регистрировать транспортное средство на свое имя. При такой процедуре старые номерные знаки снимут, а взамен выдадут новые, которые соответствуют установленному в России образцу.

В ГИБДД неоднократно заявляли, что у ведомства нет возможности заставить автовладельца в принудительном порядке поменять государственные номерные знаки старого образца на новые. В данный момент в России не предусмотрен такой закон. Автомобилист обязан сделать это только в том случае, если номерной знак стал не читаемым. В Кодексе об административных правонарушениях есть специальная статья 12.2, которая определяет наказание за управление транспортным средством с нечитаемыми или нестандартными номерными знаками.

Под стандартом в данном случае принято понимать ГОСТ Р 50577 - 93. Если государственные номерные знаки пришли в негодность, автовладелец вынужден поменять их. Однако при этой процедуре он получит номера нового образца.

Не стоит забывать и про такой важный документ, как Технический регламент о безопасности колёсных транспортных средств. Он дополнительно указывает на то, что государственные регистрационные знаки должны быть видимыми в пространстве, которое ограничено четырьмя плоскостями.

Если родственник больше не может быть собственником данного автомобиля, оставить советские номерные знаки не получится. Их можно сохранить только на память. Но даже в таком случае придётся пойти на определённую хитрость – при постановке транспортного средства на учёт указать в заявлении о потере регистрационных знаков. Важно отметить, что возможность хищения госзнаков исключается. После этого в ГИБДД оформят новые номера.