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Что можно сделать со сколами краски на кузове авто?

Car.ru
42 минуты назад

Во время езды автомобиля, лакокрасочное покрытие постоянно подвергается ударам мелких камешков. При этом на дверях и капоте остаются вмятины, а также сколы. Со временем здесь появляется коррозия.

Что можно сделать со сколами краски на кузове авто?
Фото: Car.ruCar.ru

Эксперты объяснили, что можно сделать с возникающими сколами краски на автомобильном кузове. Небольшие потертости лака помогут убрать карандаши и автомобильные маркеры. В этом случае главное подобрать подходящую расцветку, а потом отполировать.

Абразив помогает убрать трещины и сколы. Следует в проблемное место втереть специальную пасту и затем отшлифовать поверхность специальным составом, с более мелким зерном. В том случае, если скол дошел до автомобильной грунтовки, шлифовкой не обойтись. Здесь понадобится специальные средства, которые внешне напоминают лаки для ногтей.

В этом случае не требуется заморачиваться с подбором расцветки, так как нанесенный состав растворит имеющийся слой краски, а также смешается с ним. После высыхания средства, оно полностью заполнит поврежденный участок. Потом его необходимо отполировать. Перед нанесением состава лучше обезжирить поверхность.

Если сколов много, тогда кромку капота лучше обработать целиком. В этом случае лучше прибегнуть к услугам специалистов. В мастерской кромку загрунтуют, а также покрасят с соблюдением температуры и влажности. Место перехода требуется отполировать.

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