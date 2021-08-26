Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Топливо будут делать из коровьего навоза: для этих целей построят 28 заводов

Car.ru
55 минут назад

Крупнейшая энергетическая компания Chevron планирует бороться с выбросами углекислого газа с помощью биотоплива. Она готовится к переработке коровьего навоза в возобновляемый природный газ в рамках программы по сокращению выбросов углекислого газа.

Топливо будут делать из коровьего навоза
Фото: Car.ruCar.ru

Chevron в сотрудничестве с Brightmark, занимающейся утилизацией отходов, построит 28 заводов по производству биометана в семи штатах. Первое предприятие начнет работу уже в этом году.

Так называемый возобновляемый природный газ производится из метана, его выбросы оказывают негативное влияние на климат. Технология улавливания метана с ферм, свалок и прочих объектов существует уже несколько лет, но именно сейчас она привлекла к себе особое внимание, когда предприятия активно ищут способы сокращения выбросов.

Биотопливо поможет в борьбе с глобальным потеплением, однако критики заявляют, что это всего лишь «подпорка», которая позволит незаметно сохранить в смеси ископаемое топливо.

Бортжурнал,Chevron Corporation,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители