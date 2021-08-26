Топливо будут делать из коровьего навоза

Крупнейшая энергетическая компания Chevron планирует бороться с выбросами углекислого газа с помощью биотоплива. Она готовится к переработке коровьего навоза в возобновляемый природный газ в рамках программы по сокращению выбросов углекислого газа.

Chevron в сотрудничестве с Brightmark, занимающейся утилизацией отходов, построит 28 заводов по производству биометана в семи штатах. Первое предприятие начнет работу уже в этом году.

Так называемый возобновляемый природный газ производится из метана, его выбросы оказывают негативное влияние на климат. Технология улавливания метана с ферм, свалок и прочих объектов существует уже несколько лет, но именно сейчас она привлекла к себе особое внимание, когда предприятия активно ищут способы сокращения выбросов.