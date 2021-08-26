Lada Niva Travel останется в строю как минимум до 2024 года

В открытой базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства на модель Niva Travel: внедорожник останется в линейке Lada как минимум до июля 2024 года. Причем в продленном ОТТС по-прежнему упоминается завод «Lada Запад Тольятти» (бывшее совместное производство GM-Avtovaz), хотя еще в июле сборка Niva Travel была перенесена на главный конвейер АвтоВАЗа. Тогда же сообщалось, что мощности «Lada Запад Тольятти» будут законсервированы.

Фото: © Lada © Lada

Lada Niva Travel встала на конвейер «Lada Запад Тольятти» в декабре 2020 года. От Lada Niva (до 2019 года продавалась в России как Chevrolet Niva), такой внедорожник отличается другим оформлением передка и кормы, новой оптикой и радиаторной решеткой, а по дизайну отдаленно напоминает Toyota RAV4. С ее выходом на рынок сборка дореформенной Lada Niva завершилась.

Между тем, на 2024 год у АвтоВАЗа масштабные планы. Именно такие сроки ранее обозначили в Группе Renault для перевода всех моделей Lada на единую модульную платформу CMF-B, которая уже лежит в основе Dacia Sandero и Logan третьего поколения. По задумке главы альянса Лука де Мео, оптимизация выведет АвтоВАЗ в ряды «конкурентоспособных и эффективных автопроизводителей мирового уровня». Lada и Dacia останутся марками, продающими бюджетные машины, но вектор их развития сместится в сторону C-сегмента. На 2024 годы также запланирован запуск нового поколения Lada Niva на архитектуре CMF-B.