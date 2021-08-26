У BMW 1 серии появилась «стритрейсерская» версия

Компания BMW вывела на японский рынок специальную версию хэтчбека M135i xDrive под названием Street Racer. Такая «единичка» отличается декором и компонентами из каталога M Performance, а также тиражом — всего 40 экземпляров. Кроме того, машины предлагаются исключительно в белым цвете Alpine White и продаются онлайн, через местный BMW Online Store.

Нынешний BMW 1 серии построен на переднеприводной архитектуре FAAR и в Японии предлагается в восьми версиях. Модификация M135i xDrive, разумеется, самая дорогая. Такой хэтчбек оснащен турбомотором 2.0 от X2 M35i с отдачей 306 лошадиных сил и 450 Нм момента; восьмидиапазонным автоматом с лонч-контролем; механическим дифференциалом Torsen; и полным приводом. До «сотни» M135i разгоняется за 4,8 секунды (4,7 с пакетом M Performance), хотя предшественник с шильдиком M140i был быстрее — 4,4 секунды.

BMW

Версия Street Racer технически не отличается от базовой пятидверки, но щеголяет богатым оснащением и компонентами из каталога M Performance. Так, лимитированный M135i xDrive получил спортивные кресла M Sport, электронноуправляемые амортизаторы, ремни безопасности M, колеса 554M диаметром 18 дюймов, а также передний спойлер, сплиттер, боковые юбки и задний спойлер M Performance. Хэтчбек доступен только в цвете Alpinе White и стоит 6 960 000 иен, или 4,7 миллиона рублей. Это на 550 тысяч иен (370 тысяч рублей) больше, чем просят за обычный BMW M135i xDrive.