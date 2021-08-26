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Посмотрите, как BMW M4 заносит во время «лосиного теста»

Motor.ru
1 час назад

Журналисты испанского издания km77 проверили BMW M4 «лосиным» тестом — испытанием на устойчивость во время резких маневров. Удовлетворительным результатом считается, если машина лавирует между конусами на скорости 75-77 километров в час, не задевая их. M4 проявил себя достойно, справившись с испытанием на 76 километрах в час, однако без неудачных попыток не обошлось: во время одного из заездов спорткар занесло. Эксперты пришли к выводу, что уже на 78 километрах в час BMW M4 становится сложно управлять из-за избыточной поворачиваемости.

BMW M4 занесло во время «лосиного теста»
Фото: © km77.com / YouTube.com© km77.com / YouTube.com

В тестах принял участие BMW M4 Competition Coupe нового поколения, который приводит в движение «битурбошестерка» 3.0 мощностью 510 лошадиных сил в паре с восьмидипазонным автоматом. До «сотни» купе разгоняется за 3,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

На скорости 76 километров в час автомобиль справился с испытанием, даже несмотря на то, что колеса на доли секунды потеряли сцепление с дорогой. На 77 километрах в час купе задело конус, а на 78 километрах автомобиль занесло. Это произошло в тот момент, когда водитель уже объехал препятствие, однако из-за избыточной поворачиваемости M4 задел два конуса, а затем сшиб еще один в попытке выровнять траекторию движения.

Результат BMW M4 Competition Coupe оказался хуже, чем, например, у Ford Puma ST, который прошел «лосиный» тест на скорости 81 километр в час, и Kia Stinger (82 километра в час). В числе рекордсменов «лосиного» теста от km77.com — Tesla Model 3 и Ford Focus IV, которые показали отличный результат на скорости 83 километров в час.

Насколько крута новая BMW M4 на треке?

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