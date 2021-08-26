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В Германии заметили на тестах гибридный Porsche 911 Turbo

Car.ru
2 часа назад

Очевидцы увидели прототип гибридного немецкого спорткара Porsche 911 Turbo на Нюрбургринге. Машина может оказаться наиболее производительной из всей линейки компании.

В Германии заметили на тестах гибридный Porsche 911 Turbo
Фото: carbuzz.comcarbuzz.com

Актуальный Porsche 911 Carrera был презентован в США еще три года назад, но немецкая марка продолжает дополнять серию новыми интересными автомобилями.

На Нюрбургринге очевидцам попался на глаза эксклюзивный гибрид, внешне напоминающий 911 Turbo, но на заднем стекле модели есть наклейка желтого цвета, свидетельствующая о наличии электромотора под капотом.

carbuzz.com

Руководители компании заявили, что гибридная установка поможет сделать машину более мощной. Так, Porsche 911 Turbo станет генерировать 690 л.с., как и Panamera Turbo S E-Hibryd. При этом не исключается, что масса электрической составляющей негативно скажется на динамике.

Такую проблему марка готова исправить с помощью внедрения батареи, она улучшит распределение веса. Официальная презентация гибридного спорткара должна пройти в 2022 году, а стоить этот Porsche 911 будет не менее 15 миллионов рублей.

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