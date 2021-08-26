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Tesla Model 3 провалила тест на предотвращение столкновения с велосипедистами

Motor.ru
1 час назад

В Южной Корее проверили безопасность Tesla Model 3 по методике оценки новых автомобилей KNCAP. С краш-тестом электрокар справился на отлично и заработал пять звезд из пяти возможных, однако когда дело дошло до испытаний вспомогательных систем, ситуация изменилась: система экстренного торможения перед возникшим на дороге препятствием несколько раз не срабатывала, и Model 3 сбивала манекена, имитировавшего велосипедиста. В результате оценку модели снизили до четырех звезд.

Tesla Model 3 провалила тест на предотвращение столкновения с велосипедистами
Фото: © KNCAP / YouTube.com© KNCAP / YouTube.com

По итогам серии краш-тестов Tesla Model 3 заработала 83,3 балла, что соответствует максимальным пяти звездам. При этом безопасность велосипедистов и пешеходов оценили всего в три звезды, что считается низким результатом.

Причиной такой оценки стало то, что электрокар несколько раз врезался в велосипедиста на скорости 20, 25 и 40 километров в час. Если бы такая ситуация случилась на дороге, то, с высокой долей вероятности, обошлось бы без критических травм, однако неизвестно, почему система не распознавала объект на дороге и не применяла экстренное торможение.

Это далеко не первый краш-тест для tesla Model 3. Например, в 2019 году электрокар подвергли серии испытаний по методике Американского Института страхования безопасности на дорогах (IIHS): модель заработала наивысший балл по всем категориям тестов и стала вторым электромобилем в истории (после Audi e-tron), попавшим лидеры рейтинга Top Safety Pick+.

В том же году Tesla Model 3 установила рекорд в ходе краш-тестов Euro NCAP, набрав 94 процента по показателю работы активных систем безопасности.

Бортжурнал,Tesla Model 3,Audi,Tesla,
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