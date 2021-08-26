Экстремальный прыжок на 712-сильном пикапе обошелся блогеру в $53 тысячи

Блогера Street Speed 717 (Майкл Хиссонг), который весной этого года на 712-сильном RAM 1500 TRX переехал через проток До-Ран-Крик в Пенсильвании, признали виновным в нарушении границ водоразделов, их загрязнении и неправильном использовании. Совокупный штраф по 18 уголовным делам составит 53 тысячи долларов, или 3,9 миллиона рублей. По данным местных СМИ, Хиссонг уже выплатил всю сумму и присоединился к программе ускоренной реабилитации, тем самым избежав уголовного наказания.

В Пенсильвании нарушение границ водоразделов, их загрязнение и неправильное использование попадают под так называемое суммарное производство (Summary offence), наименее тяжкое из уголовно наказуемых деяний. Ещё весной на блогера Street Speed 717 завели 18 уголовных дел — истцом выступила Комиссия по рыболовству штата Пенсильвания, — и тогда же некоторые американские СМИ написали, что по совокупности Хиссонга могут наказать как за пьяную езду.

Несмотря на то что съемки ролика, где RAM 1500 TRX штурмует небольшой ручей, проходили на частной территории, находящийся там проток До-Ран-Крик внесен в реестр как пригодный к навигации, а значит является общественным и охраняется законом. Исходя из этого, суд постановил признать Хиссонга виновным и назначил штраф в размере 53 тысяч долларов. До уголовного наказания дело не дошло, так как блогер присоединился к программе ускоренной реабилитации, которая дает «второй шанс» совершившим первого правонарушение.