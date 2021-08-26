Экстремальный прыжок на 712-сильном пикапе обошелся блогеру в $53 тысячи

Блогера Street Speed 717 (Майкл Хиссонг), который весной этого года на 712-сильном RAM 1500 TRX переехал через проток До-Ран-Крик в Пенсильвании, признали виновным в нарушении границ водоразделов, их загрязнении и неправильном использовании. Совокупный штраф по 18 уголовным делам составит 53 тысячи долларов, или 3,9 миллиона рублей. По данным местных СМИ, Хиссонг уже выплатил всю сумму и присоединился к программе ускоренной реабилитации, тем самым избежав уголовного наказания.
В Пенсильвании нарушение границ водоразделов, их загрязнение и неправильное использование попадают под так называемое суммарное производство (Summary offence), наименее тяжкое из уголовно наказуемых деяний. Ещё весной на блогера Street Speed 717 завели 18 уголовных дел — истцом выступила Комиссия по рыболовству штата Пенсильвания, — и тогда же некоторые американские СМИ написали, что по совокупности Хиссонга могут наказать как за пьяную езду.
Для Хиссонга, в общем-то, всё закончилось удачно. А вот другой блогер, Pog, умудрился разбить новенький MINI John Cooper Works GP, даже не выехав на дорогу. Хот-хэтч, тираж которого ограничен всего тремя тысячами экземпляров, был доставлен ему домой в огромном деревянном ящике.