Hyundai может локализовать выпуск 2-литрового двигателя в России

Фото: Автостат Автостат

Корейский автоконцерн Hyundai в 2022 году планирует локализовать на строящемся заводе «Хендэ Виа» в Сестрорецке под Санкт-Петербургом производство 2-литрового двигателя. Он предназначен для ряда моделей Hyundai-Kia, которые собираются на калининградском «Автоторе», пишет газета «Коммерсант».

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О намерениях Hyundai и Kia локализовать производство двигателей было известно из их специнвестконтрактов (СПИК), но в них назывались лишь сроки запуска завода «Хендэ Виа» и начала сборки двигателя 1,6 л – октябрь 2021 года. Инвестиции в строительство предприятия составят порядка 13,1 млрд рублей.

На первом этапе работы завод «Хендэ Виа Рус» планирует выпускать 240 тыс. двигателей в год, в перспективе мощность предприятия может возрасти до 330 тыс. двигателей в год. Благодаря открытию нового завода компания сможет увеличить уровень локализации и перейти к установке двигателей российского производства уже в конце 2021 года.

В данный момент автомобили, выпускаемые заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», оснащаются двигателями от Hyundai WIA, поставляемыми по импорту.По данным источников в отрасли, запуск производства двигателей NU 2.0 на «Хендэ Виа» назначен на лето 2022 года.

Как отмечают эксперты, это ставит вопрос переноса сборки некоторых моделей с калининградского «Автотора» на купленную Hyundai в 2020 году бывшую площадку GM в Шушарах (Санкт-Петербург). Двигатели Gamma 1,6 л устанавливаются на Hyundai Solaris и Kia Rio, выпускаемые на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге (соседствует с «Хендэ Виа»). На Hyundai Creta, а также выпускаемые на «Автоторе» Kia Cerato и Soul устанавливаются двигатели на 1,6 л и на 2 л. Kia Sportage и Hyundai Tucson не оснащаются двигателем 1,6 л. Hyundai i40 в 2018 году на конвейере «Автотора» заменила модель Sonata.