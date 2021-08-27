Jeep Wrangler порозовел

Следом за Ford Bronco, в палитре цветов кузова которого появился «исторический» оттенок Eruption Green Metallic, новую краску получил его конкурент — Jeep Wrangler. В честь 80-летия бренда в Stellantis решили добавить в гамму глубокий и насыщенный хроматический пурпурный колер под названием Tuscadero. С ноября внедорожники в цвете маджента можно будет заказать у американских дилеров Jeep, заплатив за опцию 395 долларов, или около 29 тысяч рублей.

Фото: © Jeep © Jeep

Цвет Tuscadero, или хроматическая маджента, предлагается для Jeep Wrangler впервые. Как и в случае с Бронко, яркий оттенок должен привлечь энтузиастов, тех, что захотят выделиться на дороге. Краску предложат для всех модификаций внедорожника — в том числе Sport, Sahara, Rubicon, гибрида 4xe и могучего Wrangler Rubicon 392 с «восьмеркой» HEMI объёмом 6.4 литра.

Такой Рэнглер добавлен в гамму впервые. Помимо мощного двигателя, он получил восьмидиапазонный автомат, мосты Dana 44 третьего поколения с электронными блокировками Tru-Lok и стабилизатор с гидрозамком. От Dodge Challenger SRT Super Stock 392- му досталась функция Torque Reserve, создающая запас крутящего момента при старте с двух педалей, а от Jeep Grand Cherokee Trackhawk — алгоритм смены передач AMax, согласующий стратегию переключений с доступной тягой.