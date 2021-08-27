При въезде на Большой Каменный мост установили «кирпич»

— Основные работы уже завершены, сейчас идет пусконаладочная работа по светофорам, по наружному освещению и установка знаков. Знак я тоже видел, мне присылали с вопросами. Знак «кирпич» в «Яндекс.Картах» отображается некорректно, то есть он стоит так, как будто вообще запрещен проезд, а на самом деле он установлен для того, чтобы люди понимали, что на встречку выезжать нельзя. Смысл какой: если раньше по Софийской набережной в сторону Каменного моста был светофор перед ним, можно было завернуть налево. На мост поднимаемся, едем в сторону Кремля. Теперь, согласно транспортной схеме департамента, там сделали островок безопасности. Едем только прямо, из-за этого и висит кирпич, разворачиваемся на нем, как круговое движение, и поднимаемся на мост.