При въезде на Большой Каменный мост установили «кирпич»

На повороте у Большого Каменного моста в центре Москвы поставили знак «кирпич». Он появился после реконструкции моста со стороны Софийской набережной.
Теперь, чтобы повернуть на мост, нужно сделать несколько поворотов. Сначала на улицу Серафимовича, потом через Малый каменный мост, развернуться на Якиманской набережной и только потом повернуть по направлению к Большому каменному мосту.
В будний день на этом маленьком пятачке легко потерять 20-30 минут времени. Из-за знака «Въезд запрещен» на Якиманке скапливаются огромные пробки, говорит водитель такси Егор:
«Пока ничего не перегорожено, стоит знак, и некоторые автомобили мимо проезжают, остальные пытаются понять, что это такое, пытаются перестроиться и объехать. Непонятна причина, но это сильно осложняет движение, особенно для тех, кто привык ездить по определенному маршруту. Я туда больше не ездил, один раз простоял там 20 минут. В целом, лучше не ездить там, а планировать маршрут объезда или пользоваться навигатором».
На «Яндекс.Картах» можно заметить, что у знака «кирпич» есть приписка — до 26 октября. Business FM направила запрос в ЦОДД, где сообщили, что работы в этом месте проводит Департамент капитального ремонта Москвы. Заместитель директора ГКУ «УКРиС» Алексей Калуцков заявил, что знак останется там навсегда:
— Основные работы уже завершены, сейчас идет пусконаладочная работа по светофорам, по наружному освещению и установка знаков. Знак я тоже видел, мне присылали с вопросами. Знак «кирпич» в «Яндекс.Картах» отображается некорректно, то есть он стоит так, как будто вообще запрещен проезд, а на самом деле он установлен для того, чтобы люди понимали, что на встречку выезжать нельзя. Смысл какой: если раньше по Софийской набережной в сторону Каменного моста был светофор перед ним, можно было завернуть налево. На мост поднимаемся, едем в сторону Кремля. Теперь, согласно транспортной схеме департамента, там сделали островок безопасности. Едем только прямо, из-за этого и висит кирпич, разворачиваемся на нем, как круговое движение, и поднимаемся на мост.
— Это сделано, потому что проводятся работы? Это временно?
— Нет, это уже именно транспортная схема на эксплуатацию.
— Почему в «Яндексе» знак «кирпич» висит с надписью до 26 октября?
— Не знаю, возможно, кто-то сделал комментарий.
Большой Каменный мост в центре Москвы открыли 16 августа. Реконструкция продолжалась больше года. Это был первый капремонт этого моста. Заменили 100 тонн металлоконструкций, уложили 7,5 тысячи кубометров бетона. У моста теперь новая облицовка и подсветка. Теперь, по расчету реставраторов, срок службы моста увеличился еще на 100 лет.