Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

В центре Москвы при въезде на Большой Каменный мост установили знак «Въезд запрещен»

BFM.RU
1 час назад

На повороте у Большого Каменного моста в центре Москвы поставили знак «кирпич». Он появился после реконструкции моста со стороны Софийской набережной.

При въезде на Большой Каменный мост установили «кирпич»
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСССергей Савостьянов/ТАСС

Теперь, чтобы повернуть на мост, нужно сделать несколько поворотов. Сначала на улицу Серафимовича, потом через Малый каменный мост, развернуться на Якиманской набережной и только потом повернуть по направлению к Большому каменному мосту.

Видео дня

В будний день на этом маленьком пятачке легко потерять 20-30 минут времени. Из-за знака «Въезд запрещен» на Якиманке скапливаются огромные пробки, говорит водитель такси Егор:

«Пока ничего не перегорожено, стоит знак, и некоторые автомобили мимо проезжают, остальные пытаются понять, что это такое, пытаются перестроиться и объехать. Непонятна причина, но это сильно осложняет движение, особенно для тех, кто привык ездить по определенному маршруту. Я туда больше не ездил, один раз простоял там 20 минут. В целом, лучше не ездить там, а планировать маршрут объезда или пользоваться навигатором».

На «Яндекс.Картах» можно заметить, что у знака «кирпич» есть приписка — до 26 октября. Business FM направила запрос в ЦОДД, где сообщили, что работы в этом месте проводит Департамент капитального ремонта Москвы. Заместитель директора ГКУ «УКРиС» Алексей Калуцков заявил, что знак останется там навсегда:

— Основные работы уже завершены, сейчас идет пусконаладочная работа по светофорам, по наружному освещению и установка знаков. Знак я тоже видел, мне присылали с вопросами. Знак «кирпич» в «Яндекс.Картах» отображается некорректно, то есть он стоит так, как будто вообще запрещен проезд, а на самом деле он установлен для того, чтобы люди понимали, что на встречку выезжать нельзя. Смысл какой: если раньше по Софийской набережной в сторону Каменного моста был светофор перед ним, можно было завернуть налево. На мост поднимаемся, едем в сторону Кремля. Теперь, согласно транспортной схеме департамента, там сделали островок безопасности. Едем только прямо, из-за этого и висит кирпич, разворачиваемся на нем, как круговое движение, и поднимаемся на мост.

— Это сделано, потому что проводятся работы? Это временно?

— Нет, это уже именно транспортная схема на эксплуатацию.

— Почему в «Яндексе» знак «кирпич» висит с надписью до 26 октября?

— Не знаю, возможно, кто-то сделал комментарий.

Большой Каменный мост в центре Москвы открыли 16 августа. Реконструкция продолжалась больше года. Это был первый капремонт этого моста. Заменили 100 тонн металлоконструкций, уложили 7,5 тысячи кубометров бетона. У моста теперь новая облицовка и подсветка. Теперь, по расчету реставраторов, срок службы моста увеличился еще на 100 лет.

Бортжурнал,Яндекс,Business FM,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители