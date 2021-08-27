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Kia отправит в отставку Rio. Но не в России

Motor.ru
3 часа назад

Компания Kia намерена свернуть продажи семейства Rio в США до конца 2021 года. Такое решение было принято на фоне низкого спроса на бюджетные легковые автомобили в стране: за последние несколько лет продажи Rio сократились в полтора раза. Как сообщает Automotive News, автопроизводитель сконцентрируется на реализации кроссоверов, гибридов и электромобилей. С уходом Rio самой доступной моделью южнокорейской марки в Северной Америке станет Forte (в России продается под названием Cerato).

Kia отправит Rio в отставку. Но не в России
Фото: © Kia© Kia

На сегодняшний день Kia представлена на американском рынке кроссоверами Soul, Sportage и Seltos, Niro, Sorento и Telluride, минивэном Carnival, седанами Rio (доступен и в кузове хэтчбек), Forte и K5, а также лифтбеком Stinger. Почти все они поставляются из-за рубежа — за исключением Sorento, который производят на заводе в Вест-Поинте, штат Джорджия. В ближайшее время линейка пополнится электрическим EV6.

Kia Rio, который уйдет в отставку до конца нынешнего года, представлен в США в кузове седан и хэтчбек, с безальтернативным 1,6-литровым двигателем, шестиступенчатой «механикой» либо автоматом с тем же количеством передач. Цены на четырехдверку начинаются от 16 тысяч долларов (1,18 миллиона рублей по нынешнему курсу), а на пятидверку — от 17 тысяч долларов (1,25 миллиона рублей).

Для сравнения, в России Rio в кузове седан можно купить за 919,9 тысячи рублей, а приподнятый хэтчбек Rio X стоит минимум 1 миллион рублей.

В отличие от США, в России Rio — самая продаваемая модель Kia. С января по июль 2021 года компания реализовала на российском рынке 125,4 тысячи новых автомобилей, в том числе почти 50,4 тысячи экземпляров Rio. Производство модели налажено на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

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