Деньги на ветер: шесть самых ненужных опций в автомобиле

При покупке автомобиля многие при наличии средств предпочитают выбрать комплектацию, включающую максимальное количество опций. Эти дополнения могут значительно повышать стоимость машины, но впоследствии ими практически не будут пользоваться. Специалисты назвали шесть таких опций, от которых можно смело отказываться.

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Подрулевые лепестки

Эта опция уместна в спорткарах, где она дает возможность быстрее переключать передачу. В городских автомобилях, таких как большие седаны Mersedes-Benz, внедорожник Cadillac Escalade и кроссовер Jaguar F-Pace, такое дополнение является явным излишеством.

Атмосферная подсветка салона

Специалисты не считают эту опцию необходимой, если за нее нужно доплачивать, пишет портал "Автоновости дня". Это актуально для начальных комплектаций моделей, но в более оснащенных автомобилях имиджевая подсветка, как правило, включена в стоимость.

Система считывания дорожных знаков

Эксперты обращают внимание на некорректную работу многих подобных систем и отсутствие в них учета специфики организации движения в разных странах. К сомнительной полезности этой опции можно прибавить довольно значительную ее стоимость.

Система контроля рядности

Опытные водители зачастую отключают эту функцию в принудительном порядке. Более того, многие специалисты уверены, что такой "помощник" может отвлекать неопытных автовладельцев во время сопровождающегося пересечением разметки вынужденного объезда препятствий.

Омыватель фар

Эта опция также была отнесена к малополезным по причине ее неспособности к устранению сильных загрязнений. Кроме того, омыватель фар значительно увеличивает потребление стеклоомывателя.

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