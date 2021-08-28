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Nissan и Mitsubishi запустят продажи нового электромобиля в 2022 году

Max-cars.ru
1 час назад

Производить компактную новинку для Японии будет предприятие NMKV

Nissan и Mitsubishi запустят продажи нового электромобиля в 2022 году
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«Мини-электромобиль будет предназначен для удовлетворения повседневных потребностей в Японии», — Nissan.

Компания Nissan объявила о старте продаж в Японии в 2022 году нового компактного электромобиля. Как стало известно «Max-Cars», производством новинки займется предприятие NMKV, на 50% принадлежащее Mitsubishi и еще на 50% — Nissan. Название новинки пока не раскрывается, известны только некоторые технические особенности и планируемая стоимость.

Длина компактного электромобиля будет 3,4 метра при ширине 1,48 метра и высоте 1,66 метра. Это необходимо для узких японских улочек и оживленного движения на дорогах. Батарея будет объемом всего 20 кВт*ч. Но в компании считают, что для города этого достаточно. Мало того, электромобиль можно будет использовать даже в качестве источника питания в экстренных случаях.

Стоимость крохи от Nissan И Mitsubishi составит 2 млн йен, что по текущему курсу немногим более 1,3 млн рублей. В Россию новый электромобиль поставляться явно не будет.

Бортжурнал,Nissan,Mitsubishi,
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