Когда водителя не лишат прав за проезд под знак «Въезд запрещен»

Дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" относится к категории запрещающих. Чаще всего за проезд под него можно лишиться в/у, но есть исключения.

В народе дорожный знак 3.1 "Въезд запрещен" принято называть кирпичом. Многие автомобилисты уверены, что нарушение запрета, который он устанавливает, в 100% случае влечет за собой лишение водительского удостоверения, но это не всегда так.

В некоторых случаях, за проезд под знак 3.1, действительно водителя наказывают по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ - штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев.

Есть и такие случаи, когда движение под кирпич будут квалифицировать по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ - предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Чтобы определить, какое именно наказание будет применяться, следует понимать, в каком месте установлен знак.

Водителя могут лишить в/у, если он проедет под кирпич, который установлен на участке дорог или проезжей части с односторонним движением. Аналогичное наказание будет применено, если знак стоит на дорогах с несколькими проезжими частями, отделенными бульваром или разделительной полосой.