Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Great Wall представила «клона» Volkswagen Beetle

Motor.ruиещё 1
1 час назад

Автомобиль Great Wall, вдохновленный Volkswagen Beetle (Kafer), все ближе к конвейеру. На автошоу в Чэнду китайская компания представила серийную версию электрического хэтчбека, которая получила новое имя и слегка измененную внешность по сравнению с первым концептом. Производство модели Ora Ballet Cat собираются начать в 2022 году, несмотря на возможные проблемы с Volkswagen из-за копирования культового «Жука».

Great Wall представила «клона» Volkswagen Beetle
Фото: Motor.ruMotor.ru

Первый «клон» Beetle от Great Wall был представлен в статусе концепта в апреле нынешнего года. Он носил имя Ora Punk Cat и напоминал удлиненную версию классического «Жука» с покатой крышей и схожим оформлением передка и кормы. Тогда же стало известно, что необычной китайской новинкой заинтересовались юристы Volkswagen.

Autohome
Autohome
Autohome

В июле Great Wall запатентовал хэтчбек в Европе, однако новая версия слегка отличалась от шоу-кара. Оптика теперь не круглая, что отдаляет электрокар от немецкого «оригинала». Помимо этого, изменены дверные ручки, колесные диски и пропорции переднего бампера.

InsideEVs / Концепт Ora Punk Cat

Такая же модель предстала на фотографиях из Чэнду, опубликованных Autohome. На них можно разглядеть салон, в котором меньше отсылок к ретро: исчезли круглые дефлекторы воздуховодов, а на передней панели разместился единый кластер «мультимедийки» и приборной панели. В оформлении использованы белый и бледно-розовый цвет, а также цветочные мотивы.

Именно такой вариант хэтчбека в итоге встанет на конвейер и будет продаваться под именем Ora Ballet Cat. По данным издания, в движение автомобиль будет приводить одномоторная силовая установка, а запас хода, в зависимости от емкости аккумулятора, составит от 400 до 500 километров.

Бортжурнал,Volkswagen Beetle,Volkswagen,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители