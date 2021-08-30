Great Wall представила «клона» Volkswagen Beetle

Автомобиль Great Wall, вдохновленный Volkswagen Beetle (Kafer), все ближе к конвейеру. На автошоу в Чэнду китайская компания представила серийную версию электрического хэтчбека, которая получила новое имя и слегка измененную внешность по сравнению с первым концептом. Производство модели Ora Ballet Cat собираются начать в 2022 году, несмотря на возможные проблемы с Volkswagen из-за копирования культового «Жука».

Первый «клон» Beetle от Great Wall был представлен в статусе концепта в апреле нынешнего года. Он носил имя Ora Punk Cat и напоминал удлиненную версию классического «Жука» с покатой крышей и схожим оформлением передка и кормы. Тогда же стало известно, что необычной китайской новинкой заинтересовались юристы Volkswagen.

Autohome

Autohome

Autohome

В июле Great Wall запатентовал хэтчбек в Европе, однако новая версия слегка отличалась от шоу-кара. Оптика теперь не круглая, что отдаляет электрокар от немецкого «оригинала». Помимо этого, изменены дверные ручки, колесные диски и пропорции переднего бампера.

InsideEVs / Концепт Ora Punk Cat

Такая же модель предстала на фотографиях из Чэнду, опубликованных Autohome. На них можно разглядеть салон, в котором меньше отсылок к ретро: исчезли круглые дефлекторы воздуховодов, а на передней панели разместился единый кластер «мультимедийки» и приборной панели. В оформлении использованы белый и бледно-розовый цвет, а также цветочные мотивы.