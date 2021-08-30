BMW решился на углубленную сборку автомобилей в РФ

BMW отказался от своего завода в России в пользу совместного с "Автотором"

Фото: ТАСС ТАСС

Немецкий концерн BMW не будет строить собственный завод в России, вместо этого планируется углубить существующие производственные процессы на площадке «Автотора» в Калининграде, выяснила «Газете.Ru». Баварцы смогут рассчитывать на выгодное предложение от российского партнера, испытывающего недозагрузку производственных мощностей, считают эксперты.

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Компания BMW определилась с моделью развития производства в России, она намерена пойти на углубление производственных процессов в партнерстве с калининградским «Автотором», рассказал «Газете.Ru» глава BMW Group в России Штефан Тойхерт.

В разговоре с изданием собеседник отметил, что в вопросе строительства собственного завода в нашей стране концерну не удалось прийти к общему знаменателю с российскими властями.

«Да, мы рассматривали этот вопрос с российским правительством. К сожалению, мы не смогли прийти к оптимальному решению по СПИКу (специнвестконтракт — «Газете.Ru») до того момента, когда условия его заключения изменились. Поэтому мы все еще ведем переговоры с нашим нынешним партнером «Автотором» о расширении наших производственных мощностей или производственных мощностей «Автотора» в Калининграде, что, скорее всего, и произойдет. И мы ожидаем решения в течение этого года», – сказал «Газете.Ru» Тойхерт.

Об условиях расширения производства в России BMW пыталась договориться много лет. Еще в 2013 году немецкий концерн планировал построить завод полного цикла в рамках создаваемого «Автотором» промышленного кластера, но спустя два года, когда объем продаж новых автомобилей на российском рынке упал практически вдове, проект отложили на неопределенный срок.

В конце апреля 2019 года стало известно о намерении BMW подписать СПИК с Минпромторгом отдельно от «Автотора» и построить свой завод в технопарке «Храброво», однако достичь взаимовыгодного соглашения, устраивающего BMW и российские власти, так и не удалось. В том же году свой СПИК с государством заключил «Автотор».

Ранее «Газета.Ru» писала со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией на калининградском заводе, что после перехода на новый промышленный режим власти дали BMW короткий период на раздумья: вплоть до июля этого года в Калининграде баварские автомобили производились в рамках мягких переходных условий, предполагающих получение промсубсидий резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области. Сборка при этом фактически оставалась «отверточной», без сварки и окраски, сейчас же льготный период закончился.

В начале этого года автокомпания BMW даже была вынуждена сократить число моделей, собираемых на «Автоторе», заменив их на российском рынке импортируемыми из-за рубежа. Это стало дополнительным фактором для подорожания машин, как и само завершение льготного режима сборки в рамках ОЭЗ.

«Цена локализованных автомобилей из-за потери различных субсидий со стороны государства становится более высокой и для нас, и для клиентов», — говорил по этому поводу Штефан Тойхерт в январе этого года (цитата по ТАСС).

На «Автоторе» не ответили на вопросы «Газеты.Ru» относительно перспективы дальнейшего сотрудничества с BMW, сославшись на то, что это противоречит договоренностям с партнерами.

Эксперты отмечают, что иметь собственный завод для автопроизводителя было бы выгоднее – из-за более логичной схемы оперативного управления производством и вовлеченность в глобальную цепочку поставок. С другой стороны, сотрудничество BMW с «Автотором» длится уже долгие годы, а производственная площадка в России немцам жизненно необходима в условиях жесткой конкуренции в премиум-сегменте.

Союз «Автотора» и BMW уже перешагнул более чем двадцатилетний срок, он выдержан временем,

отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Соответственно уже понятно, что никаких проблем по качеству не возникнет даже при переходе BMW на более сложные операции – со сваркой и окраской кузова.

«Плюс ко всему там всегда отдел технического контроля у BMW был немецкий и баварцы даже сами признавали «Автотор» своим лучшим сборочным производством, поскольку из-за небольших объемов там есть возможность проконтролировать качество на всех этапах внимательно, – поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Моржаретто.



– В любом случае BMW выгодно иметь здесь собственное производство иначе Mercedes-Benz с заводом в Подмосковье легко выдавит баварский концерн с российского рынка».

Собственное производство было бы гораздо выгоднее для немцев, оно подразумевает независимое планирование, свою систему менеджмента качества, своих логистов и другие службы, входящие в общую орбиту автопроизводителя, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Отдельный завод гораздо удобнее с точки зрения операционного менеджмента, подчеркивает он. В то же время, отмечает эксперт, у «Автотора» сейчас проблемы с загрузкой мощностей, поэтому BMW вправе рассчитывать на выгодные условия со стороны российского автосборочного холдинга.

«Для «Автотора» это тоже вынужденный шаг. Если объемы контрактной сборки в Калининграде снизят Hyundai и Kia, то российский завод всеми правдами и неправдами будет пытаться оставить у себя BMW», — поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.